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  4. Sefirin Kızı'nın bazı sahnelerinin çekildiği Karadağ/Montenegro nerede?

Sefirin Kızı'nın bazı sahnelerinin çekildiği Karadağ/Montenegro nerede?

DİZİ HABERLERİ  | 14.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan Sefirin Kızı sosyal medyaya damga vurdu. Sefirin Kızı'nda Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ve Sancar’ın (Engin Akyürek) tutku dolu aşkları her hafta izleyiciyi ekrana kitlerken Sefirin Kızı'nın bazı sahnelerinin çekildiği Karadağ da merak konusu oldu!

Sefirin Kızı'nın bazı sahnelerinin çekildiği Karadağ/Montenegro nerede?

Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek'in başrolünde oynadığı Sefirin Kızı çekimleri nerede yapılıyor?Sefirin Kızı dizisinin çekimleri Muğla/Bodrum ve İstanbul'da yapılıyor. Ayrıca projenin bazı sahneleri Karadağ'da da (Montenegro) çekildi.

Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, turistlerin akınına uğrayan Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinje’nin ünlü meydan ve sokaklarında gerçekleştirildi.

KARADAĞ HAKKINDA BİLGİLER

UluslararaSı adı Montenegro olan ülkenin Türkiye'de bilinen adı aslında Karadağ! Uzun yıllar Osmanlı himayesinde olan Karadağ 1877-78 Osmanlı-Rus savaşında Rusların yanında yer alan Karadağ savaşının ardından imzalanan antlaşmalar ile bağımsızlığını ilan etmiştir. Başkenti Podgorica olan Karadağ'ın uluslararası adı Montenegro olarak biliniyor.

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Balkanlar'da bulunan Karadağ'ın, doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer alıyor.

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

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karadağ, Karadağ/Montenegro, Sefirin Kızı,

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