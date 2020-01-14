Sefirin Kızı'nın bazı sahnelerinin çekildiği Karadağ/Montenegro nerede?

Neslihan Atagül Doğulu ve Engin Akyürek'in başrolünde oynadığı Sefirin Kızı çekimleri nerede yapılıyor?Sefirin Kızı dizisinin çekimleri Muğla/Bodrum ve İstanbul'da yapılıyor. Ayrıca projenin bazı sahneleri Karadağ'da da (Montenegro) çekildi.

Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, turistlerin akınına uğrayan Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinje’nin ünlü meydan ve sokaklarında gerçekleştirildi.

KARADAĞ HAKKINDA BİLGİLER

UluslararaSı adı Montenegro olan ülkenin Türkiye'de bilinen adı aslında Karadağ! Uzun yıllar Osmanlı himayesinde olan Karadağ 1877-78 Osmanlı-Rus savaşında Rusların yanında yer alan Karadağ savaşının ardından imzalanan antlaşmalar ile bağımsızlığını ilan etmiştir. Başkenti Podgorica olan Karadağ'ın uluslararası adı Montenegro olarak biliniyor.

Balkanlar'da bulunan Karadağ'ın, doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer alıyor.

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.