Seher Dilovan: Gülşen'in kıyafeti dekoltenin ötesinde teşhirdir!

Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katıldı. Seher Dilovan, dekolte giyen ünlüleri hedef aldı. Hadise, Gülşen ve Hande Yener gibi isimlerin adını kullanmadan fikirlerini beyan etti.

Seher Dilovan "Eğer bir kadın veya erkek toplumun tepkilerini kaldırabiliyorsa çıplak da çıkabilir sahneye. Bence dekolte giyip bedenini teşhir edenler kendilerini ucuzlatıyor. Gülşen'in kıyafeti dekoltenin ötesinde teşhirdir" dedi.

"KENDİLERİNİ UCUZLATIYORLAR"

Seher Dilovan açıklamasının devamında ise ‘’Çok eski yıllarda bu tip mayoyla çıkan solistler vardı. Bizden önce sahne alırlardı. Onların sesi yoktu sadece görüntüleri vardı. Dolayısıyla yıllardan beri tanıdığımız sanatçıların bu görüntülere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Sesleri var, şarkıları-besteleri var. Üreten kadınlar. Bu görüntü bence dekolte ötesi bir teşhirdir. Uygun görüyorlarsa, altından kalkabileceklerse çıplak da çıkabilirler. Şahsen kimse hedefim değil. Bu kadar üreten, yıllardır tanınan insanlar kendilerini neden ucuz göstermeye çalışıyor.



