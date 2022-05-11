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Şehir efsanesini çürüttü! Bacağına prezervatif takarak erkeklere mesaj gönderen kadının paylaşımı olay oldu

11.05.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yetişkin mağazasında çalışan ‘Theel_insloer’ isimli TikTok kullanıcısı, sosyal medyadan yaptığı paylaşım sayesinde kısa sürede viral oldu. Erkeklerin cinsel ilişki sırasında prezervatif takmamak için yalan söylediğini ifade eden kadın, sosyal medyada gündem yarattı. Erkeklerin bahanelerini sıralayan kadın, prezervatifi bacağına geçirerek ne kadar esnek olduğunu gösterdi.

‘Theel_insloer’ isimli TikTok kullanıcısı, erkeklerin cinsel ilişki sırasında ürettiği bahanelere yönelik olarak yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Erkeklerin prezervatif takmamak için cinsel organlarının çok büyük olduğu ve canlarının acıdığına yönelik olarak yalan söylediğini ifade eden sosyal medya kullanıcısı, bu durum bir deneyle takipçilerine gösterdi. Bir kadın, bacağına bir prezervatif yerleştirip dizine kadar uzandığını gösterdiği bir video sayesinde cinsellik konusundaki efsaneyi çürüttükten sonra sosyal medyada viral oldu.

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“BUNU ÖĞRENDİĞİMİZ İYİ OLDU”

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Kısa sürede 23 binden fazla izlenmeye ulaşan video sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Gönderiye yorum yapan kullanıcılar, kadına bu bilgiyi kendileriyle paylaştığı için teşekkür ederken “Bunu öğrendiğimizi iyi oldu” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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