Şehir efsanesini çürüttü! Bacağına prezervatif takarak erkeklere mesaj gönderen kadının paylaşımı olay oldu

‘Theel_insloer’ isimli TikTok kullanıcısı, erkeklerin cinsel ilişki sırasında ürettiği bahanelere yönelik olarak yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Erkeklerin prezervatif takmamak için cinsel organlarının çok büyük olduğu ve canlarının acıdığına yönelik olarak yalan söylediğini ifade eden sosyal medya kullanıcısı, bu durum bir deneyle takipçilerine gösterdi. Bir kadın, bacağına bir prezervatif yerleştirip dizine kadar uzandığını gösterdiği bir video sayesinde cinsellik konusundaki efsaneyi çürüttükten sonra sosyal medyada viral oldu.

“BUNU ÖĞRENDİĞİMİZ İYİ OLDU”

Kısa sürede 23 binden fazla izlenmeye ulaşan video sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Gönderiye yorum yapan kullanıcılar, kadına bu bilgiyi kendileriyle paylaştığı için teşekkür ederken “Bunu öğrendiğimizi iyi oldu” yorumunu yaptı.



