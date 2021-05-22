HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şehir merkezinde 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Şehir merkezinde 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

22.05.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde U dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapmak isteyen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Şehir merkezinde 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde U dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapmak isteyen otomobil, kamyon ile çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak refüjü aşan otomobil, karşı şeritten gelen ticari taksiye de çarptı. O esnada başka bir otomobil de kazaya karıştı. Şehir merkezinde toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında T.Y. ve C.Ş. isimli 2 kişi yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçta sıkışan 1 kişi sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

kaza2

kza3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Hoş geldin miniğim" "Hoş geldin miniğim"
Atatürk Havalimanı'nda gizlendiği TIR kasasındaki lastiklerin arasında yakalandıAtatürk Havalimanı'nda gizlendiği TIR kasasındaki lastiklerin arasında yakalandı
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı!

Emeklilik yaşı 8 yıl erkene alındı!

YouTube'dan Sedat Peker kararı

YouTube'dan Sedat Peker kararı

Herkes Sedat Peker'le fotoğrafını tek tek silerken o ünlü silmedi

Herkes Sedat Peker'le fotoğrafını tek tek silerken o ünlü silmedi

21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İş güvenliği uzmanları aşı takvimine dahil edildi

İş güvenliği uzmanları aşı takvimine dahil edildi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Canlı bomba' krizi! Açığa alındılar

'Canlı bomba' krizi! Açığa alındılar

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.