Şehit babalarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Şehit babası İbrahim Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada hak ve batılın mücadelesinin yaşandığını, Türkiye'nin batılın harap ettiği beldeleri onarmak için var olduğunu belirterek, "Yetimlerin karınlarını doyurmak için varız ülkemizle, ordumuzla. Biz vatansız insanların vatanlarını güvenli hale getirmek için ordumuzla buradayız." dedi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'yı ziyaret eden şehit babaları, daha sonra terör örgütü PKK/YPG'nin sivilleri hedef alan saldırılarında hasar gören bir ev ile Akçakale Gümrük Kapısı ve sınır hattında incelemelerde bulundu.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç’un babası Ali Oruç'un da aralarında bulunduğu bir grup şehit babası, harekata destek amacıyla Akçakale'ye geldi.

Şehit babası olarak Barış Pınarı Harekatı'nın emrini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve destekleyen herkesi selamladığını belirten Taşdemir, Mehmetçiklere destek amacıyla bölgeye geldiklerini ifade etti.

Mazlum bir coğrafyaya geldiklerini kaydeden Taşdemir, "Barış Pınarı Harekatı'nın emrini veren Cumhurbaşkanımıza, milletimize, ordumuza her zaman duacıyız, malımızla, canımızla, evlatlarımızla, ki iki tane daha oğlum var, biz bu davanın neferiyiz. Şehit babalarıyla birlikte bu nedenle buradayız. Ölesiyle biz her şeyimiz pahasına bu mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

- "Asker olmaya, şehit olmaya hazırım"

Şehit ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç’un babası Ali Oruç da dualarla her zaman askerlerin yanında olduklarını vurguladı. Oruç, "Biz her zaman askerimizin arkasındayız, her zaman dualarımız onlarla. Şehit babaları olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Ben iki tane evladımı şehit verdim, kendim de asker olmaya, şehit olmaya hazırım." dedi.

Şehit babası Alaattin Küçük ise bayraklarıyla birlikte harekata katılmaya geldiklerini söyledi.