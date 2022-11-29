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Şehit eş anlamlısı nedir? Şehidin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diller tarih boyunca birbirleriyle etkileşimde bulunmuştur. Türkçe de bu dillerden biridir. Kimi zaman kendi içerisinde yenilemeye ve köklü değişimlere giden Türkçe kimi zaman ise çeşitli diller ile alışverişte bulunarak sözcük dağarcığını geliştirmiştir. Ayrıca dilimiz kültürel, sosyolojik ve ekonomik gibi birçok alanda çeşitli milletler ile etkileşimde bulunmuştur. Şehit kelimesi de Arapçadan alıntılanarak günümüze ulaşmıştır. Peki, şehit kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Şehit eş anlamlısı nedir? Şehidin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçenin Arapçayla olan etkileşimi sonucunda birçok Arapça kökenli kelime dilimize geçmiştir. Şehit kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada "tanık, din uğruna ölen kişi" anlamında kullanılan "şehīd" kelimesinden alıntıdır. Türkçeleşerek "şehit" hâlini alan kelime tanık anlamını kaybetmişse de din uğruna ölen kişi anlamını korur. Türk Dil Kurumuna göre şehit sözcüğünün anlam karşılığı:

  • Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse.

Şehit kelimesinin kullanımını örnek cümlelerle açıklamak gerekirse:

  • Arkadaşımın abisi çok erken yaşta askere gidip şehit düşmüştü.
  • Bu topraklarda şehitlerimizin kanı bulunuyor.
  • Her adımımızı ve her nefesimizi uğrumuzda savaşan şehitlerimize borçluyuz.
  • Genç kadın, sevgilisinin şehit haberini alacak diye ödü patlıyordu.
  • Annem, babamı askerde beklerken şehit haberini alıp yıkılmış sonra da bir daha toparlanamamıştı.
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Şehit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler cümlelerde birbirlerinin yerine kullanılabilmesinin en temel nedeni, farklı yazılsalar da aralarında anlam ortaklığı olmasıdır. Bu nedenle eş anlamlılar farklı yazılsalar da cümle içinde aynı anlamı karşılarlar. Pek çok kelimenin eş anlamlısı olsa da şehit kelimesinin eş anlamı olan bir kelime yoktur. Genel olarak şehidin eş anlamlısı olarak "şüheda" kelimesi kullanılsa da bu iki kelime aynı anlamda değildir. Şehit tekil bir ifadeyken şüheda kelimesi çokluk anlamı bulundurur ve "şehitler" anlamına gelir. Bu nedenler şüheda kelimesi şehit eş anlamlısı kelime değildir.

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Şehidin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şehit eş anlamlısı olan bir kelime dilimizde yoktur. Bu nedenle şehidin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler kuramayız. Şehit kelimesiyle ilgili örnek vermek gerekirse:

  • Bu topraklarda şehitlerimizin kanları, nefesleri bulunur.
  • Sen şehitlerimize saygı duymuyor musun?
  • Şehitlere ve uğrumuzda savaşan gazileri anmak için bir tören gerçekleştirdik.
  • Şehit yakınları toplu bir törenle savaşta ölen yakınlarını ziyarette bulundular.
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