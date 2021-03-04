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Şehit haberleri yürekleri dağladı! Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları

04.03.2021 21:48 | Son Güncelleme:
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Şehit haberleri yürekleri dağladı! Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında 10 askerimiz şehit olurken, 3 askerimiz de yaralandı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan acı haberin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duygularını ifade etti.

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü. Kazanın ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, onı askerimizin hayatını kaybetti, dört askerimizin de yaralandığını açıkladı. Acı haberin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duygularını ifade etti.

SİBEL CAN

"Bitlis Tatvan'da gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Allah ailelerine dayanma gücü versin"

sibelcan1

CÜNEYT ARKIN

"Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

cuneyt1

SEDA SAYAN

"Başımız sağolsun Allah yaralı askerlerimize şifa versin"

seda1

HADİSE

"Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan dokuz askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

hadise1

ALİŞAN

"Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun."

alisan1

MURAT BOZ

"Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Başımız sağolsun."

murat1

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Şehit olan askerlerimize ,Allah’tan rahmet,ailelerine ,yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum....Her şehit haberinde gelen o kederle, acımızı paylaşıyorum...

dogarutkay

HAKAN HATİPOĞLU

"10 şehidimiz var. Çok üzücü Allah ailelerine sabır versin. Evladı olunca insan daha iyi anlıyor. Allah mekanlarını cennet eylesin. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar. Türk milletinin başı sağolsun. Çok üzgünüm.

HAKAN1

MAZHAR ALANSON

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz"

mazhar1

MUSTAFA CECELİ

"Tatvan'da askeri helikopter kazasında dokuz şehidimiz, dört yaralımız var. Milletimizin başı sağolsun."

ceceli1


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Anahtar Kelimeler:
şehit Bitlis
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