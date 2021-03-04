Şehit haberleri yürekleri dağladı! Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü. Kazanın ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, onı askerimizin hayatını kaybetti, dört askerimizin de yaralandığını açıkladı. Acı haberin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duygularını ifade etti.
"Bitlis Tatvan'da gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Allah ailelerine dayanma gücü versin"
"Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.
"Başımız sağolsun Allah yaralı askerlerimize şifa versin"
"Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan dokuz askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."
"Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun."
"Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Başımız sağolsun."
"Şehit olan askerlerimize ,Allah’tan rahmet,ailelerine ,yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum....Her şehit haberinde gelen o kederle, acımızı paylaşıyorum...
"10 şehidimiz var. Çok üzücü Allah ailelerine sabır versin. Evladı olunca insan daha iyi anlıyor. Allah mekanlarını cennet eylesin. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar. Türk milletinin başı sağolsun. Çok üzgünüm.
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz"
"Tatvan'da askeri helikopter kazasında dokuz şehidimiz, dört yaralımız var. Milletimizin başı sağolsun."
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