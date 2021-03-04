Şehit haberleri yürekleri dağladı! Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları

"Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan dokuz askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

"Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Bitlis 'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü. Kazanın ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, onı askerimizin hayatını kaybetti, dört askerimizin de yaralandığını açıkladı. Acı haberin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duygularını ifade etti.

DOĞA RUTKAY KAMAL

"Şehit olan askerlerimize ,Allah’tan rahmet,ailelerine ,yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum....Her şehit haberinde gelen o kederle, acımızı paylaşıyorum...

HAKAN HATİPOĞLU

"10 şehidimiz var. Çok üzücü Allah ailelerine sabır versin. Evladı olunca insan daha iyi anlıyor. Allah mekanlarını cennet eylesin. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar. Türk milletinin başı sağolsun. Çok üzgünüm.

MAZHAR ALANSON

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz"

MUSTAFA CECELİ

"Tatvan'da askeri helikopter kazasında dokuz şehidimiz, dört yaralımız var. Milletimizin başı sağolsun."



