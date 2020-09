Sekiz Yüz (The Eight Hundred), 2020’nin en çok hasılat elde eden filmi oldu

1937 yılında yaşanan bir olayı görkemli şekilde sinemaya uyarlayan Sekiz Yüz (Ba Bai, The Eight Hundred), 2020’nin şimdiye kadar en çok hasılat elde eden filmi oldu. Sekiz Yüz (The Eight Hundred), toplamda $426,5 milyona erişerek 2020'nin şu ana kadar dünya genelinde en çok hasılata ulaşan filmi oldu.

ÇİN TARİHİNE GEÇTİ

Koronavirüs pandemisi döneminde film tarihleri teker teker ertelenirken vizyona giren Sekiz Yüz (The Eight Hundred), şimdiden Çin tarihinin en çok hasılata ulaşan filmleri arasında yer almayı başardı. Çin’de hafta sonunda 17,76 milyon dolara erişerek global olarak toplamda 426,5 milyon dolar hasılata ulaştı ve 424,6 milyon dolar hasılatlı Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Bad Boys for Life)'ı geçerek 2020 yılının şu ana kadar en çok hasılat toplayan filmi oldu.

80 milyon doları aşan bütçesi ve iddialı prodüksiyon tasarımı ile dikkat çeken tarihi savaş filminin yönetmen koltuğunda Hu Guan oturuyor. Film, bu hafta ülkemizde de vizyona giriyor.

SEKİZ YÜZ (THE EIGHT HUNDRED) KONUSU

Sekiz Yüz, Japon ordusuna karşı bir depoyu savunan 800 Çinli asker ve sivilin mücadelesini konu ediyor. 1937 yılında Çin-Japon savaşı sırasında sekiz yüz Çinli asker, tamamen Japon ordusuyla çevrili Şangay savaş alanının ortasında bir depo mahsur kalır. Kuşatma altında olan bulunan grup, hayatta kalmak için 4 gün 4 gece boyunca Japon kuvvetlerinin baskısına karşı zorlu bir mücadeleye girişir. 800 kişilik asker ve sivillerden oluşan ekibin, Si Hang deposunu savunurken sergilediği mücadele ile Çin halkının umudu ve cesareti haline gelir.

SEKİZ YÜZ (THE EIGHT HUNDRED) TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMANI