Seks orucuyla hamile kalan Kourtney Kardashian'ın bikinili pozları dikkat çekti!

Kardashian ailesinin en büyük çocuğu Kourtney Kardashian, geçtiğimiz sene müzisyen Travis Barker ile evlenmişti. Hamile kalmak için birçok yola başvuran ünlü isim daha sonra hamile olduğunu duyurmuştu.

Eşinin konserinde hamilelik müjdesini duyuran Kourtney Kardashian karnı burnunda poz verdi.

Bikini giyen ünlü isim iddialı pozlarını peş peşe paylaştı. Kardashian'ın paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı.

Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen TV yıldızı sosyal medya hesabından sık sık cesur paylaşımlar yapıyor.

Instagram hesabında 220 milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü isim Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York gibi reality showlarında tanındı.