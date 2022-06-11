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Bikini üstünü çıkarttı! Sosyal medya fenomeni sere serpe uzanarak takipçilerine seslendi: Erkekler işine baksın

11.06.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan vücut pozitifliğini anlatan paylaşımlar yapan Georgia Clarke, büyük göğüs ölçüleri nedeniyle sıklıkla olumsuz eleştirilere maruz kaldığını söyleyerek isyan etti. Büyük göğüslerinin kendisinin hatası olmadığını dile getiren Clarke, bikini üstünü çıkartarak Instagram hesabından cesur bir paylaşım yaptı.

Bikini üstünü çıkarttı! Sosyal medya fenomeni sere serpe uzanarak takipçilerine seslendi: Erkekler işine baksın

Moda, kadın hakları ve öz sevgi konularındaki paylaşımlarıyla kısa sürede fenomen olmayı başaran Georgie Clarke, en paylaşımında erkeklere seslendi. 690 bin takipçisiyle tatilinden çekilen bir fotoğrafını paylaşan Clarke, üstsüz pozunu yayınladı. Büyük göğüsleri nedeniyle utandığı için güneşlenirken çekindiğini dile getiren Clarke, “Göğüslerimin büyük olması benim hatam değil. Onlarla bu yıl barıştım. Beden ölçülerimi ve kendimi seviyorum” dedi.

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“SADECE CİNSELLEŞTİRDİLER”

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Yunanistan’da tatil yapan fenomen isim, bikini üstünü çıkartarak şezlonga uzandığı bir fotoğrafını paylaştı. Yüz üstü uzanan Clarke, “Göğüslerinizi özgür bırakmak istiyorsanız yapın. Beni dikizleyen erkekler sadece kendi gözlerine sahip çıkmak zorundalar. Erkekler kendi işine baksın. Vücudumuz bir cisnel obje değil bunu sadece cinselleştirdiler” ifadelerini kullandı.

Clarke’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen isme destek verirken, “Birisi bana uygunsuz bakıyorsa bu onların sorunudur, benim sorunum değil” yorumunda birleşti.

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