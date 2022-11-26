Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Seksi fotoğraflarını sattığı hesabını ailesi ve kocası öğrendi! “Buna saygı duyuyorlar”

Seksi fotoğraflarını sattığı hesabını ailesi ve kocası öğrendi! “Buna saygı duyuyorlar”

26.11.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemiyle ilerleyn OnlyFans uygulamasında kendisine özel bir hesap açtığını dile getiren Anna Knoxx, toplumsal eleştirilerin dışından ailesi ve kocasının kendisini desteklediğini söyledi. Yıllık gelirinin 83 bin sterlin(yaklaşık 1 milyon 865 bin TL) olduğunu dile getiren Knoxx, “Ailem ve kocam kararıma saygı duyuyor” dedi.

Seksi fotoğraflarını sattığı hesabını ailesi ve kocası öğrendi! “Buna saygı duyuyorlar”

Sosyal medya üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Knoxx, OnlyFans kariyerine üniversite eğitim masraflarını karşılamak için başladığını söyledi. Sosyal medyadan aldığı olumsuz eleştirilerin aksine ailesinin müstehcen pozlarını satma kararına son derece saygılı bir şekilde yaklaştığını ifade eden Knoxx, “Ailem beni destekliyor ve tamamen bana saygı duyuyor. Çünkü bu benim seçimim” dedi.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

1

Ailesinin yetişkin olduğunu vurgulayarak istediği işi yapması gerektiğini savunduğunu belirten Knoxx, “Yetişkin olduğumu ve benim mutlu eden bir iş yapmayı seçtiğimi anlıyorlar. Modern bir dünyanın parçası olarak bu bir sanat şekli. Eşim de işimi destekliyor. Biz bir takımız ve birlikte çalışıyoruz” dedi.

2

Platformda "sophmoreschoolgirl" olarak bilinen Knoxx, “Gelirim hayal edebileceğimden çok daha fazla oldu. Tüm seyahatlerimin dışında bizim için harika bir düğün hayal ediyorum ve şu anki gelirim bunu karşılayacak. Kocam ve ailem seksi pozlarımı sattığım hesabımı biliyor ve beni sonuna kadar destekliyorlar” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Katar sokaklarında tanga mayosuyla gezdi! Tepki yağdı

Katar sokaklarında tanga mayosuyla gezdi! Tepki yağdı

 Mininin de minisi! Arkasını dönünce...

Mininin de minisi! Arkasını dönünce...

 TikTok’u karıştıran iddia! “Diş hekimleri kısa süre önce oral seks..."

TikTok’u karıştıran iddia! “Diş hekimleri kısa süre önce oral seks..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dördü gitti dördü kaldı! “Yeni eşlerimi arıyorum”Dördü gitti dördü kaldı! “Yeni eşlerimi arıyorum”
Üzerine formasını giydi ama altı... “Resmen 10 numara”Üzerine formasını giydi ama altı... “Resmen 10 numara”
Daire çizerek durmadan dönen koyunların gizemi çözüldüDaire çizerek durmadan dönen koyunların gizemi çözüldü
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans

En Çok Okunan Trend Haberler

Milyonda bir görülüyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Milyonda bir görülüyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Mininin de minisi! Arkasını dönünce...

Mininin de minisi! Arkasını dönünce...

TikTok’u karıştıran iddia! “Diş hekimleri kısa süre önce oral seks..."

TikTok’u karıştıran iddia! “Diş hekimleri kısa süre önce oral seks..."

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.