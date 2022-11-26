Seksi fotoğraflarını sattığı hesabını ailesi ve kocası öğrendi! “Buna saygı duyuyorlar”

Sosyal medya üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Knoxx, OnlyFans kariyerine üniversite eğitim masraflarını karşılamak için başladığını söyledi. Sosyal medyadan aldığı olumsuz eleştirilerin aksine ailesinin müstehcen pozlarını satma kararına son derece saygılı bir şekilde yaklaştığını ifade eden Knoxx, “Ailem beni destekliyor ve tamamen bana saygı duyuyor. Çünkü bu benim seçimim” dedi.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Ailesinin yetişkin olduğunu vurgulayarak istediği işi yapması gerektiğini savunduğunu belirten Knoxx, “Yetişkin olduğumu ve benim mutlu eden bir iş yapmayı seçtiğimi anlıyorlar. Modern bir dünyanın parçası olarak bu bir sanat şekli. Eşim de işimi destekliyor. Biz bir takımız ve birlikte çalışıyoruz” dedi.

Platformda "sophmoreschoolgirl" olarak bilinen Knoxx, “Gelirim hayal edebileceğimden çok daha fazla oldu. Tüm seyahatlerimin dışında bizim için harika bir düğün hayal ediyorum ve şu anki gelirim bunu karşılayacak. Kocam ve ailem seksi pozlarımı sattığım hesabımı biliyor ve beni sonuna kadar destekliyorlar” diye konuştu.