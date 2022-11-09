Seksi pozlarına yorum yağıyor! Mesleğini duyan 'yok artık' diyor!

Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen Brezilyalı güzel Sheila Bellaver'in ne iş yaptığını duyunca hayret edeceksiniz.

Bir çiftlikte büyüyen Sheila Bellaver, küçük yaşlardan itibaren kamyonlara ilgi duymaya başladı.

Büyüdüğünde TIR şoförü olmaya karar veren Sheila Bellaver, ailesinden onay alamadığı için uzun yıllar bu isteğini ertelemek zorunda kaldı.

Evlendikten sonra durumu eşine açıklayan Bellaver'in talebi, eşi tarafından da reddedildi. Brezilyalı fenomen, kendi ayakları üzerinde durmak için bir terzide işe başladı. Buradan kazandığı parayla ehliyet kursuna yazıldı ve TIR ehliyetini aldıktan sonra terziliği bıraktı.

Tecrübesiz bir kadın şoför olduğu için birçok firmadan olumsuz yanıt alan Sheila, bir başka sürücü kursundan bu işi yapabileceğine dair bir belge aldı.

Şoförlük kariyerinin başlarında geri manevra yaparken oldukça zorlandığını anlatan güzel fenomen, sonrasında mesleğine dair incelikleri anlattığı bir YouTube kanalı açtı. Sheila, kısa sürede 2 buçuk milyonun üzerinde abone kazandı.

Büyük bir hayran kitlesi bulunan Sheila Bellaver, taşımacılık fuarlarında sık sık takipçileriyle bir araya geliyor.

Sheila'nın Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Aile hayatına dair paylaşımlar da yapan fenomenin 4 çocuğu var.



