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Seksi pozlarına yorum yağıyor! Mesleğini duyan 'yok artık' diyor

09.11.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da yaşayan Sheila Bellaver, Instagram hesabında büyük bir takipçi kitlesine sahip. İç çamaşırlı pozlarıyla beğeni toplayan fenomenin mesleğini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Seksi pozlarına yorum yağıyor! Mesleğini duyan 'yok artık' diyor

Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen Brezilyalı güzel Sheila Bellaver'in ne iş yaptığını duyunca hayret edeceksiniz.

Bir çiftlikte büyüyen Sheila Bellaver, küçük yaşlardan itibaren kamyonlara ilgi duymaya başladı.

Seksi pozlarına yorum yağıyor! Mesleğini duyan 'yok artık' diyor!

Büyüdüğünde TIR şoförü olmaya karar veren Sheila Bellaver, ailesinden onay alamadığı için uzun yıllar bu isteğini ertelemek zorunda kaldı.

Seksi pozlarına yorum yağıyor! Mesleğini duyan 'yok artık' diyor!

Evlendikten sonra durumu eşine açıklayan Bellaver'in talebi, eşi tarafından da reddedildi. Brezilyalı fenomen, kendi ayakları üzerinde durmak için bir terzide işe başladı. Buradan kazandığı parayla ehliyet kursuna yazıldı ve TIR ehliyetini aldıktan sonra terziliği bıraktı.

Seksi pozlarına yorum yağıyor! Mesleğini duyan 'yok artık' diyor!

Tecrübesiz bir kadın şoför olduğu için birçok firmadan olumsuz yanıt alan Sheila, bir başka sürücü kursundan bu işi yapabileceğine dair bir belge aldı.

Seksi pozlarına yorum yağıyor! Mesleğini duyan 'yok artık' diyor!

Şoförlük kariyerinin başlarında geri manevra yaparken oldukça zorlandığını anlatan güzel fenomen, sonrasında mesleğine dair incelikleri anlattığı bir YouTube kanalı açtı. Sheila, kısa sürede 2 buçuk milyonun üzerinde abone kazandı.

Seksi pozlarına yorum yağıyor! Mesleğini duyan 'yok artık' diyor!

Büyük bir hayran kitlesi bulunan Sheila Bellaver, taşımacılık fuarlarında sık sık takipçileriyle bir araya geliyor.

Seksi pozlarına yorum yağıyor! Mesleğini duyan 'yok artık' diyor!

Sheila'nın Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Seksi pozlarına yorum yağıyor! Mesleğini duyan 'yok artık' diyor!

Aile hayatına dair paylaşımlar da yapan fenomenin 4 çocuğu var.

Seksi pozlarına yorum yağıyor! Mesleğini duyan 'yok artık' diyor!

Seksi pozlarına yorum yağıyor! Mesleğini duyan 'yok artık' diyor!

Seksi pozlarına yorum yağıyor! Mesleğini duyan 'yok artık' diyor!

Seksi pozlarına yorum yağıyor! Mesleğini duyan 'yok artık' diyor!

Seksi pozlarına yorum yağıyor! Mesleğini duyan 'yok artık' diyor!


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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Rusya Tır kamyon

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