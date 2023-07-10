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Sel hayatı felç etmişti! Bakan Yerlikaya Zonguldak'ta açıkladı: Bu sevindirici haber

10.07.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta selin yol açtığı yaralar sarılmaya başlandı. Şiddetli yağışlar birçok eve zarar verirken köprüler yıkıldı, hastaneler sular altında kaldı, bazı yollar kapandı ve elektrik sıkıntıları yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, felaketin ardından kente yaptığı ziyarette, "Yüzde 120 doluluğa ulaşan Ulutan ve Kızılcapınar barajlarımızdaki doluluk seviyemiz artık makul seviyeye doğru iniyor. Bu sevindirici haber." dedi. Maddi yardımlar için ise önümüzdeki günler işaret edildi.

Sel hayatı felç etmişti! Bakan Yerlikaya Zonguldak'ta açıkladı: Bu sevindirici haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sağanaktan etkilenen Zonguldak'taki barajlara ilişkin, "İlk başta yüzde 120 doluluğa ulaşan Ulutan ve Kızılcapınar barajlarımızdaki doluluk seviyemiz artık makul seviyeye doğru iniyor. Bu sevindirici haber." dedi.

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"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN..."

Bartın'ın ardından Zonguldak'a gelen Yerlikaya, selden etkilenen Çaycuma ilçesi Karapınar ve Saltukova beldelerinde inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Çaycuma Otogarı ile galericiler sitesini de ziyaret eden Yerlikaya, esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Yerlikaya, Çaycuma Kaymakamlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, kuvvetli yağışlardan olumsuz etkilenen Batı ve Orta Karadeniz bölgelerindeki illerde AFAD koordinasyonundaki tüm kamu kurum kuruluşların her birinin gece gündüz demeden gayret gösterdiğini belirtti.

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"OLUMSUZLUKLARI GİDERMEYE YETECEK GÜCÜMÜZ VAR"

Zonguldaklılara geçmiş olsun dileklerini ileten ve can kaybının yaşanmamasının kendilerini sevindirdiğini dile getiren Yerlikaya, "Maddi olarak, gerek tarımsal arazilerimizde gerekse hanelerimizde, iş yerlerimizde, yollarımızda, köprülerimizdeki olumsuzlukları gidermeye yetecek hamd olsun hem maddi gücümüz var hem de bu noktada arkadaşlarımızla tespitlerimizi yapıp, bunları eski halinden daha iyi hale getirmeye yönelik gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, Zonguldak radar sahasına metrekareye 237, Beycuma beldesine ise 201,2 kilogram yağış düştüğünü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 715 ihbarın yapıldığını aktararak, 45 vatandaşın botlar ve iş makineleriyle kurtardıklarını, yine ilde 1117 personel, 348 iş makinesi ve araç ile 5 botla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

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TESPİTLERDEN SONRA MADDİ DESTEK MİKTARI BELİRLENECEK

Kentteki barajlara ilişkin ilgili yetkililerle görüşmeler yaptıklarını aktaran Yerlikaya, "İlk başta yüzde 120 doluluğa ulaşan Ulutan ve Kızılcapınar barajlarımızdaki doluluk seviyemiz artık makul seviyeye doğru iniyor. Bu sevindirici haber." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, yağışlardan dolayı 224 kilometre köy yolu, 12 köprü ve menfezin zarar gördüğünün tespit edildiğini bildirerek, bunlarla ilgili olumsuzlukları gidermek adına acil yardım ödeneğini AFAD'dan gönderdiklerini söyledi.

İl Özel İdaresince 124 köyde 99 personel ve 45 iş makinesiyle, Valilik önderliğinde çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Yerlikaya, defterdarlıkların zarar tespit çalışmalarını yürüttüğünü, tespitlerden sonra AFAD ve diğer bakanlıklarla destek miktarının belirleneceğini anlattı.

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"ERDOĞAN ANBEAN TAKİP ETTİ"

Bakan Yerlikaya, tarımsal arazilerde oluşan zararın tespiti için Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarına devam ettiğine değinerek, "1700 arılı kovan, 8 tavuk çiftliği, az sayıda da olsa büyükbaş hayvan ve 2 bin civarında seramızın hasar gördüğüyle ilgili tespitleri yapmış olduk. Dolayısıyla zarar tespitleri bitecek, biz ne kadar maddi yardımda bulunacağımızı hep birlikte vatandaşlarımıza söyleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Devletin tüm kurumlarının, her zaman zarar gören vatandaşlarla olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anbean sel bölgelerindeki gelişmeleri takip ettiğini sözlerine ekledi.

Bakan Yerlikaya'ya, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan eşlik etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ali Yerlikaya

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