Selahattin Paşalı'nın Ömer dizisindeki partneri Gökçe Bahadır oldu! Barış Falay ise dizide bakın hangi rolde...

Selahattin Paşalı'nın Ömer dizisindeki merakla beklenen partneri sonunda belli oldu.

OGM Pictures’ın Star TV için çekeceği “Ömer” dizisinin kadın başrol oyuncusu Gökçe Bahadır oldu. Bahadır, “Ömer”de Gamze rolüne hayat verecek. Dizide müezzin Ömer’in (Selahattin Paşalı) kendisinden yaşça büyük Gamze’ye aşık olması tüm dengeleri değiştirecek.

CAMİ İMAMI ROLÜYLE EKRANA DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cem Karcı’nın yöneteceği Gülizar Irmak’ın ise yazdığı dizi “Shitsel” dizisinden uyarlandı. Dizide Ömer’in babası Reşat’ı Barış Falay, ablası Emine’yi Merve Dizdar oynayacak. Gamze’nin ablasını Gülçin Kültür canlandıracak.

Son olarak “Menajerimi Ara” dizisinde muhteşem bir performans sergileyen Falay, Ömer dizisinde cami imamını canlandıracak. Oğlu Ömer de müezzine hayat verecek.

