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Selahattin Paşalı'nın Ömer dizisindeki partneri Gökçe Bahadır oldu! Barış Falay ise dizide bakın hangi rolde...

28.11.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OGM Pictures’ın Star TV için çekeceği üçüncü dizinin Ömer için kadro hazır! Selahattin Paşalı'nın Ömer dizisindeki partneri Gökçe Bahadır olurken başarılı oyuncu Barış Falay ise dizide cami imamını oynayacak.

Selahattin Paşalı'nın Ömer dizisindeki partneri Gökçe Bahadır oldu! Barış Falay ise dizide bakın hangi rolde...

Selahattin Paşalı'nın Ömer dizisindeki merakla beklenen partneri sonunda belli oldu.

OGM Pictures’ın Star TV için çekeceği “Ömer” dizisinin kadın başrol oyuncusu Gökçe Bahadır oldu. Bahadır, “Ömer”de Gamze rolüne hayat verecek. Dizide müezzin Ömer’in (Selahattin Paşalı) kendisinden yaşça büyük Gamze’ye aşık olması tüm dengeleri değiştirecek.

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CAMİ İMAMI ROLÜYLE EKRANA DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cem Karcı’nın yöneteceği Gülizar Irmak’ın ise yazdığı dizi “Shitsel” dizisinden uyarlandı. Dizide Ömer’in babası Reşat’ı Barış Falay, ablası Emine’yi Merve Dizdar oynayacak. Gamze’nin ablasını Gülçin Kültür canlandıracak.

Ekran Alıntısı

Son olarak “Menajerimi Ara” dizisinde muhteşem bir performans sergileyen Falay, Ömer dizisinde cami imamını canlandıracak. Oğlu Ömer de müezzine hayat verecek.

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