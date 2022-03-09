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Selami Şahin ve İrem Derici arasında 'Oh Olsun' krizi!

09.03.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Lider Şahin'in, 2016 yılında yeni bir aşka yelken açtığı meslektaşı İrem Derici ile birlikteliği kısa sürmüştü. Lider Şahinin babası Selami Şahin, Derici'nin kendi şarkısını okuduğunu duyunca sinirlenmiş ve ihtarname göndermişti. Önceki gün Akmerkez’de görüntülenen usta sanatçı, çok konuşulan olaya açıklık getirdi.

Selami Şahin ve İrem Derici arasında 'Oh Olsun' krizi!

Şimdilerde sevgilisi Cem Belevi ile yeni şarkısını çıkarmanın heyecanını yaşayan İrem Derici, eski aşkı Lider Şahin'in babası Selami Şahin'den veto yemişti. 'Şarkılar Bizi Söyler' programına konuk olan popçu, söz ve müziği Selami Şahin'e ait olan 'Oh Olsun' isimli şarkısını okumuştu.

'BENİM ŞARKIMI OKUYAMAZ'

Eski gelin adayının kendi şarkısını okuduğunu gören Şahin'in, program yapımcısına ihtarname gönderdiği haberleri çıkmıştı. Usta sanatçının "İrem benim şarkımı okuyamaz" dediği ileri sürülmüştü.

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'İREM DERİCİ'YE KARŞI DEĞİLİM'

Selami Şahin, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Ünlü söz yazarı ve besteci, bu konunun sorulması üzerine "Arkadaşlar bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Ben İrem Hanım'a karşı değilim. Kim olursa olsun benimle bir mutabakat imzalamadan hiçbir şarkımı bir yerde okuyamaz" dedi.

'O KONUYU ÇOCUKLARIMA SORUN'

Basın mensuplarının "Sosyal medyada daha önce ailenizin yaşadığı sorunlar nedeniyle ihtarname çektiğiniz söyleniyor" hatırlatması üzerine Selami Şahin, "Benim kimseyle yaşadığım bir sorun yok. O konuyu çocuklarıma sorun" şeklinde konuştu.

AİLEDEN ONAY ÇIKMADI!

İrem Derici, Rıza Esendemir ile boşandıktan sonra Lider Şahin ile aşk yaşamış ancak ikilinin mutluluğu bir yıl sürmüştü. Lider Şahin'in annesi Didem Şahin'in ilişkiye onay vermediği ileri sürülmüştü. Anne Didem Şahin, “Horozumu saldım çayıra tavuğu olan düşünsün” sözleriyle oğlunun ilişkisine tepki göstermiş, bu sözler uzun süre konuşulmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Selami Şahin
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