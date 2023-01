Selçuk İnan, maç sonunda isyan etti! 'Bu konuda biraz doluyum...'

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş’a 2-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Oyuncularım adına üzgünüm. Çok iyi mücadele ettiler. Sahada yapmaları gereken her şeyi yaptılar. Karşılığında en azından 1 puanı hak etmiştik. Bunu alamadığımız için üzgünüm. Maç beklediğimiz gibi başladı. Beşiktaş baskılı başladı. Devamında topu kazandığımız zaman orta sahadaki üstünlük bize geçecekti ki biz oyuncumuzu kaybettik. Daha farklı oyun planında oynamaya başladık. Maçı kazanabilmek adına yeterli pozisyona da girdik. Maçı kazanabilirdik. Önemli pozisyonlar da yakaladık ama değerlendirmedik. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüm" şeklinde konuştu.

"ÖNCELİĞİM TRANSFER DEĞİL"

Transferle ilgili sorulan soruya ise İnan, "Şu andaki önceliğim transfer değil. Sadece elimizdeki oyuncularla ne kadar iyi işler yaparız, ne kadar gelişebiliriz, bütün konsantrem o yönde. İhtiyaç halinde yöneticilerimizle konuşup varsa ihtiyaç yapılır" diye cevap verdi.

"BİRAZ DOLUYUM"

İlk yedikleri golden sonra yaptığı itirazlarının hatırlatılması üzerine Selçuk İnan, "Bu konuyla ilgili üzgünüm ve biraz da doluyum açıkçası. İki tane sakat oyuncunun aynı anda dışarıda olması ve oyunun başlaması kural hatası değil ama çok net hakem hatası. Buna eminim. Bize de sezon başı hakemler geliyor, anlatıyor, eğitim veriyor. Çok ciddi hakem hatasıydı. Hakemler çok büyük hatalar yapıyorlar ama en nihayetinde onlar da bir insan. O kadar büyük baskı altındalar ki, neredeyse her gün her saat hakemlerle ilgili, 4 büyüklerimizin maalesef çok büyük baskı altına sokması hakemleri bu tür büyük hatalar yapmasına sebep oluyor. Bu hataları yaptıkları zaman da bizim canımız yanıyor. Bugün öyle bir gün yaşandı. Bir futbol adamı olarak biraz daha sağduyulu olmalarını rica ediyorum. Herkesin bence hakemleri rahatlatması lazım. Bu yol sağlıklı yol gibi gelmiyor. Her gün bu baskı ile maç yönetmek kolay değil. İyi niyetli olsalar bile maalesef büyük hatalar yapabiliyorlar. Bu bir hakem hatasıydı" değerlendirmesinde bulundu.