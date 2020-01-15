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  4. Selçuk Yöntem, "Benim Adım Feuerbach" oyununda rol alacak

Selçuk Yöntem, "Benim Adım Feuerbach" oyununda rol alacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 15.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

Selçuk Yöntem, "Benim Adım Feuerbach" oyununda rol alacak

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Selçuk Yöntem'in başrolünde yer aldığı "Benim Adım Feuerbach" sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'de ilk olarak 1995'te sahnelenen oyun, 18 Ocak'ta Trump Sahne'de izlenebilecek.

Alman oyun yazarı Tankred Dorst tarafından kaleme alınan eser, uzun süre akıl hastanesinde yattıktan sonra oyunculuk mesleğine geri dönmek isteyen bir adamın hikayesini ele alıyor.

Yöntem'in yanı sıra Toprak Can Adıgüzel ile Aslı Samat'ın da rol aldığı oyunun yönetmenliğini Ayşenil Şamlıoğlu üstleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
oyun, selçuk yöntem, tiyatro,

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