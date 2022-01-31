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  4. Selçuk Yöntem ile Hazal Kaya buluştu! Aşk-ı Memnu göndermesi olay oldu

Selçuk Yöntem ile Hazal Kaya buluştu! Aşk-ı Memnu göndermesi olay oldu

31.01.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu dizisinde baba-kızı canlandıran Selçuk Yöntem ile Hazal Kaya bir araya geldiler. Hazal Kaya'nın Aşk-ı Memnu göndermesi, sosyal medyada olay oldu.

Selçuk Yöntem ile Hazal Kaya buluştu! Aşk-ı Memnu göndermesi olay oldu

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden 2008 yılında uyarlanan ve sadece yayınlandığı 2 sene boyunca değil üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen halen Türk televizyonlarının en çok konuşulan yapımlarından olan Aşk-ı Memnu'dan birçok isim şöhreti elde etmişti.

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Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Batuhan Karacakaya, Nur Fettahoğlu, İlker Kıtmaz ve Pelin Ermiş bu isimler arasındaydı.

Dizide Nihal Ziyagil karakterini canlandıran Kaya, babası Adnan Ziyagil'i oynayan usta sanatçı Selçuk Yöntem ile bir araya geldi.

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AŞK-I MEMNU GÖNDERMESİ

Hikaye gereği babasına taklım diyen bir genç kızı canlandıran Kaya, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşırken de taklım ifadesini kullandı.

O detay, Aşk-ı Memnu fanlarının kısa sürede gündemine yerleşti.


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Hazal Kaya Selçuk Yöntem
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