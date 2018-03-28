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Selda Alkor’dan Özcan Deniz’e sitem!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2018 09:43 | Son Güncelleme

Selda Alkor, bir zamanlar “Asmalı Konak”ta oğlunu canlandıran Özcan Deniz’e kırgın.

Selda Alkor’dan Özcan Deniz’e sitem!

Selda Alkor, Asmalı Konak'ta oğlunu canlandıran Özcan Deniz'e sitem etti.

Usta oyuncu Selda Alkor, geçen yıl kameralar aracılığıyla Özcan Deniz'e seslenmişti. Alkor, “Hiç olmazsa arada sırada ‘Nasılsın?’ demek için aramasını beklerdim” diye sitem ettiği Özcan Deniz’in hala kendisini aramadığını söyledi.

"GÖRÜRSE SELAM VERİR ARTIK"

Alkor, “Yine aramadı ama önemli değil. Herkes kendi yolunda ilerleme çabasında. Görür de selam verirse, ‘Anacığım nasılsın?’ derse mutlu olurum. İnsana kendi annesi sitem eder ya, benimki öyle bir şey” dedi.

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Selda Alkor Özcan Deniz

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