Selda Bağcan'dan Aleyna Tilki'ye teşekkür

2019 yılında İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahnesine Selda Bağcan'ı konuk alan ve 'Gesi Bağları' türküsü ile düet yapan genç şarkıcı Aleyna Tilki, en sevdiği kadın sanatçıyı açıkladı.

"SELDA BAĞCAN'I SEVİYORUM"

Şimdilerde 'Retrograde' ile adından söz ettiren Tilki, "Selda Bağcan'ı seviyorum çünkü kendine has tarzıyla, kalpten ve cesurca şarkı söylüyor" ifadelerini kullandı.

ALEYNA'YA TEŞEKKÜR

Aleyna Tilki'nin bu sözlerinin ardından Bağcan da sessizliğini bozdu.

Konuyla ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulunan Selda Bağcan, "Teşekkürler sevgili Aleyna Tilki..." sözlerini yayınladı.

