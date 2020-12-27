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Selda Bağcan'ın 'Açık giyinmeyi sevmiyorum' sözlerine Şebnem Bozoklu'dan tepki

27.12.2020 09:14 | Son Güncelleme:
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Selda Bağcan'ın 'Açık giyinmeyi sevmiyorum' sözlerine Şebnem Bozoklu'dan tepki

Usta sanatçı Selda Bağcan'ın, verdiği bir röportajdaki, "Açık giyinmeyi sevmiyorum, ayıp geliyor" açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Bağcan'ın sözlerine bir tepki de oyuncu Şebnem Bozoklu'dan geldi.

Şarkıcı Selda Bağcan yaptığı açıklamada, “Hayatımda hiç açık giyinmedim. Öyle omuzlarımı bile göstermek falan hiç bana göre değil. ‘Sol muhafazakar’ diyorlar ya hani, işte ben tam oyum. Sevmiyorum açık giyinmeyi, bana ayıp geliyor" dedi.

Bağcan'ın bu sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı ünlü isimler de Bağcan'a tepki gösterdi.

Oyuncu Şebnem Bozoklu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Asıl ayıp insanları giydiği şeyler üzerinden ayıplamaktır! Ne zaman öğreneceğiz bunu? Sağcısı da aynı solcusu da!" ifadelerini kullandı.

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