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Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini eleştirdi!

28.09.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı televizyon programında erkekler için yapılan sünnet düğününü eleştiren Selen Görgüzel Alkan, çocukların normal ilişkiler kuramayacağını söyledi. İlişkilerdeki aldatmaların sebebinin bu olduğunu ifade eden Alkan, "Kral kıyafetleri, padişah kıyafetleri falan. Neden? Benden deri çıktı. Ondan sonra sen bu çocuktan nasıl normal bir adam olmasını beklersin?" dedi.

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına konuk oldu. Sünnet olmanın vacip olduğunu ve buna karşı olmadığını söyleyen Selen Alkan, sünnet düğünlerini eleştirdi.

"O ÇOCUKTAN NASIL NORMAL BİR ADAM OLMASINI BEKLERSİN"

Sünnet düğünü yapılan erkek çocuklarının normal bir ilişki yaşamasının zor olduğunu da söyleyen Alkan, programda şu ifadeleri kullandı:
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"Sünnete karşı değilim yanlış anlaşılmasın sonuçta dinimizde vacip bir şey, olması gereken bir şey. Sünnet düğünü oluyor, çocuktan deri parçası çıkıyor. İbrahim Tatlıses karşısında şarkı söylüyor. Ebru Gündeş'ler geliyor falan filan. Çocuk da diyor ki 'Vay be ben neye sahibim ya, ben neyim yahu. Böyle kral kıyafetleri, padişah sopaları falan çocuğun elinde. Ne o? Benden deri çıktı. Ondan sonra sen bu çocuktan nasıl normal bir adam olmasını beklersin. Nasıl normal bir ilişki yaşamasını beklersin.

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