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Selen Görgüzel bikinili pozunu gelen yorumların ardından sildi

11.07.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan'ın oyuncu eşi Selen Görgüzel, tatilinden pozlar paylaşmaya devam ediyor. Selen Görgüzel siyah bikinili paylaşımına gelen kötü yorumlardan sonra fotoğrafını sildi.

Selen Görgüzel bikinili pozunu gelen yorumların ardından sildi

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile yaşadığı evliliğin ardından sık sık fiziğiyle gündeme gelen güzel oyuncu Selen Görgüzel, şu sıralar tatiline devam ediyor. Görgüzel, tatil yaptığı anlarda kendisini güzel hissettiği dakikaları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ancak Görgüzel'in son yaptığı paylaşımı kısa süre sonra kaldırması dikkat çekti.

Sezonu Bodrum'da açan Görgüzel, fotoğrafına, "Bir dakika boyunca burada böyle durmak hiç kolay kolay değil, o yüzden 'story'de kalmasın' diyen sporcu arkadaşlara selam olsun" notunu düştü.

Görgüzel, gelen yorumların ardından fotoğrafını kısa süre sonra sildi.

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Selen Görgüzel, bir süre önce yaptı ğı şu açıklamayla dikkat çekmişti: Kendine özen göstermeyen insanı sevmiyorum. Midem bulanıyor, bakamıyorum. O kadar da açık söyleyeyim. Buna parayla alakalı falan demesinler sakın. Temiz ve iyi olmak imandan geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan
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