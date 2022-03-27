Selen Görgüzel'in sahnede öpüşmesi Hamdi Alkan'ı çıldırttı mı? "Benim evliliğimin bitmesini..."

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini sonlandırdı. Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile günümüzde değeri 90 bin TL olan 2005 model bir otomobilin Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Bazı iddialar boşanmanın sebebinin Selen Görgüzel'in rol aldığı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmesi olduğu yönündeydi. İddialara göre Alkan bu olaydan sonra hastalanıp yataklara düştü, "Çıldırdım, haberim yoktu" dedi ve evlilik toparlanamadı.

“EVLİLİĞİMİZ ÖPÜŞME SAHNESİ YÜZÜNDEN BİTMEDİ”

Selen Görgüzel, dün akşam sahne aldığı mekanda tüm bu iddialar karşısında suskunluğunu bozdu. Boşanmasıyla ilgili basında çıkan iddiaları yalanlayan Görgüzel, “Benim evliliğimin bitmesini tiyatro sahnesindeki öpüşmelere bağlıyorlar. Hiçbir alakası yok. Nedense böyle yazmayı tercih ediyorlar. Çünkü böyle inanmak ve böyle anlatmak istiyorlar. Allah herkese kalbine, yüreğine göre versin. Hayat için zor bir süreç” diye konuştu. (SnobMagazin)



