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Selen Görgüzel'in sahnede öpüşmesi Hamdi Alkan'ı çıldırttı mı? "Benim evliliğimin bitmesini..."

27.03.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan evliliği 10 dakikada bitti. Kimi iddialar Alkan'ın mide ameliyatı sonrası sinirli olduğu ve eşine kötü davrandığı yönündeyken kimi iddialar ise Görgüzel'in sahnedeki öpüşme sahnesinin ünlü yönetmeni kızdırdığı yönündeydi. Selen Görgüzel bu iddialara sahneden yanıt verdi.

Selen Görgüzel'in sahnede öpüşmesi Hamdi Alkan'ı çıldırttı mı? "Benim evliliğimin bitmesini..."

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini sonlandırdı. Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile günümüzde değeri 90 bin TL olan 2005 model bir otomobilin Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Bazı iddialar boşanmanın sebebinin Selen Görgüzel'in rol aldığı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmesi olduğu yönündeydi. İddialara göre Alkan bu olaydan sonra hastalanıp yataklara düştü, "Çıldırdım, haberim yoktu" dedi ve evlilik toparlanamadı.

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan neden boşandı? &quot;Öpüşmeden haberim yoktu. Çıldırdım&quot; itirafıSelen Görgüzel ile Hamdi Alkan neden boşandı? "Öpüşmeden haberim yoktu. Çıldırdım" itirafı

“EVLİLİĞİMİZ ÖPÜŞME SAHNESİ YÜZÜNDEN BİTMEDİ”

Selen Görgüzel, dün akşam sahne aldığı mekanda tüm bu iddialar karşısında suskunluğunu bozdu. Boşanmasıyla ilgili basında çıkan iddiaları yalanlayan Görgüzel, “Benim evliliğimin bitmesini tiyatro sahnesindeki öpüşmelere bağlıyorlar. Hiçbir alakası yok. Nedense böyle yazmayı tercih ediyorlar. Çünkü böyle inanmak ve böyle anlatmak istiyorlar. Allah herkese kalbine, yüreğine göre versin. Hayat için zor bir süreç” diye konuştu. (SnobMagazin)


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Hamdi Alkan
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