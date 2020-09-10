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Selena Gomez'den şaşırtan itiraf: Eski sevgililerim...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

Justin Bieber ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ABD’li şarkıcı Selena Gomez aşk hayatına dair samimi itiraflarıyla gündeme geldi. Gomez, "Eski sevgililerimin hepsi deli olduğumu düşünüyor" dedi

Selena Gomez'den şaşırtan itiraf: Eski sevgililerim...

Daha önce Justin Bieber, Orlando Bloom ve The Weeknd’le aşk yaşayan Selena Gomez açıklamalarıyla şaşırttı. 28 yaşındaki şarkıcı Selena Gomez, özel hayatı hakkında konuştu.

Gomez, "Tüm eski sevgililerim deli olduğumu düşünüyor. Ama umursamıyorum" itirafıyla gündem oldu.

Bu yıl çıkardığı 'Rare' aldı albüm ile dört yıl aradan sonra müzik sektörüne geri dönen Selena Gomez, kısa bir süre önce de samimi itiraflarda bulunmuştu. Yalnızlık korkusunun olduğunu dile getiren şarkıcı, "Bazı günler uyandığımda ve sinirli olduğumda sonsuza kadar yalnız kalacakmışım gibi hissediyorum" demişti.

Ekran Alıntısı

Gomez, bu tarz duygular üzerine çöktüğünde bunların uzun sürmesine ve gününü mahvetmemesine izin vermemeye çalıştığını dile getirmişti.

Dönem dönem özgüven ve kendine saygı duyma konularıyla başa çıkmaya çalıştığını ifade eden Gomez, "Zamanla ve yaş geçtikçe bu konu daha iyiye gidiyor ama bu her zaman üstünde çalışmaya devam edeceğim bir konu olacak" ifadelerini kullanmıştı.


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