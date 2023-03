Selena Gomez göğüs dekoltesiyle büyüledi! Beğeni butonu çöktü

Aldığı kilolar ile uzun süre gündemde kalan Selena Gomez sosyal medyadaki iddialı pozları ile çok konuşuluyor. En son 'Only Murders In The Building' dizisinde rol alan Gomez'in paylaşımına Miley Cyrus da kayıtsız kalamadı.



Miley Cyrus ise kalp emojisi ile Gomez'e yanıt verdi. Fotoğrafı beğenenler arasında Şeyma Subaşı da yer aldı.

Psikolojik sorunlarla mücadele ettiği konuşulan Selena Gomez'in bipolar ilaçları kullandığı için kilo aldığı iddia edilmişti.

Selena Gomez, kendisi gibi sağlık soruları yaşayıp aldığı ilaçlarla kilo alan kişilere "Bunu bıraktığımda, kilo verme eğilimindeyim. Yaşadıklarından utanç duyan kişileri cesaretlendirmek istedim" diyerek seslenmişti.

Instagram'da 398 milyon takipçisi olan Gomez 6 yıl aranın ardından "Instagram’ın en çok takip edilen kadını" unvanını Kylie Jenner’dan alarak ilk sıraya yerleşti.