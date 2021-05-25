Selena Gomez'in Rare Beauty'si dünyaya açılıyor

Oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in Rare Beauty markası ürünlerinin yakında uluslararası satışa sunulacağını duyurdu.

Geçen yıl ABD, Kanada ve Meksika'da piyasaya sürülen kozmetik koleksiyonu yalnızca online olarak satın alınabiliyordu.

Marka yaptığı açıklamada ürünlerin yakında Sephora'da Avrupa, Asya, Orta Doğu, Yeni Zelanda ve Avustralya'da satışa sunulacağını söyledi.

Önümüzdeki on yılda Rare Impact Fund aracılığıyla 100 milyon dolar toplamayı hedefleyen marka tüm satışların yüzde birini ruh sağlığı kaynaklarına erişimi artırmayı amaçlayan fona bağışlayacak.

