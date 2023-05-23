Selena'nın Dilara'sı Hazal Kadak'ın son hali şaşırttı! Güzelliğiyle büyüledi

2006-2009 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Selena dizisi yayınlandığı dönemde fırtınalar estirmişti. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizide rol alan oyuncuların son halleri ise sık sık gündem oluyor.

Sinem Kobal, Sinan Çalışkanoğlu, Gökhan Keser, Cansu Demirci, Dilara Kurtulmuş ve Gizem Güven gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizide Kıvılcım'ın saf ve temiz kalpli arkadaşı Dilara'ya hayat veren Hazal Kadak'ın son hali herkesi şaşırttı.

32 yaşındaki ünlü oyuncunun son haline sosyal medyada; 'Ne güzelsin', 'Diloş saf kızım', 'Çok güzelsin', 'Ne kadar değişmişsin' gibi yorumlar yapıldı.

Hazal Kadak, 21 Nisan 1991 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünü bitiren Hazal Kadak, ayrıca uygulamalı oyunculuk eğitimi ve Semiha Berksoy Opera Vakfında Temel Oyunculuk Eğitimi de aldı.

Başrolde Sinem Kobal'ın rol aldığı Selena dizisinde Dilara karakterini canlandıran Hazal Kadak, genç yaşta oyunculuğa adım attı.

Hazal Kadak, son olarak 2015-2016 döneminde yayınlanan Tekin Temel, Seren Deniz Yalçın ve Türkan Kılıç'ın başrollerini paylaştığı Aşk ve Günah adlı televizyon dizisinde Zeynep karakterine hayat verdi.

Ünlü oyuncu 2018 yılında Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile evlendi.



