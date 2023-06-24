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Selin Ciğerci 2 milyon dolarlık yazlığı paylaştı, sosyal medya yıkıldı! O yoruma sessiz kalamadı! Verdiği yanıt...

24.06.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen Selin Ciğerci sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz yıllarda 2 milyon dolara Bodrum'da yazlık alması gündem olan Ciğerci lüks yazlığından yaptığı paylaşımla olay oldu. Ünlü isme öyle bir yorum geldi ki Ciğerci bu yoruma kayıtsız kalamadı.

Selin Ciğerci 2 milyon dolarlık yazlığı paylaştı, sosyal medya yıkıldı! O yoruma sessiz kalamadı! Verdiği yanıt...

Yıllar önce cinsiyet değiştiren ve Gökhan Çıra ile iki kez evlenip boşanan Selin Ciğerci her paylaşımıyla olay oluyor. Son dönemde verdiği kilolar ile dikkat çeken Ciğerci bu defa lüks yazlığıyla gündem oldu. Geçtiğimiz yıllarda 2 milyon dolara Bodrum'da yazlık almasıyla çok konuşulan ünlü isim lüks villasını paylaştı, sosyal medya yıkıldı.

CİĞERCİ YAZLIK

"Burası benim lunaparkım, evim" diyerek lüks evinin bahçesinden video paylaşan Ciğerci'ye adeta yorum yağdı. Ciğerci'ye öyle bir yorum geldi ki kayıtsız kalamadı.,

ciğerci yorum

Ciğerci'ye gelen yorumlardan biri çok ağır eleştiriler içerince ünlü isimden cevap gecikmedi.

2 ciğerci yorum

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