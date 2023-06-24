Selin Ciğerci 2 milyon dolarlık yazlığı paylaştı, sosyal medya yıkıldı! O yoruma sessiz kalamadı! Verdiği yanıt...

Yıllar önce cinsiyet değiştiren ve Gökhan Çıra ile iki kez evlenip boşanan Selin Ciğerci her paylaşımıyla olay oluyor. Son dönemde verdiği kilolar ile dikkat çeken Ciğerci bu defa lüks yazlığıyla gündem oldu. Geçtiğimiz yıllarda 2 milyon dolara Bodrum'da yazlık almasıyla çok konuşulan ünlü isim lüks villasını paylaştı, sosyal medya yıkıldı.

"Burası benim lunaparkım, evim" diyerek lüks evinin bahçesinden video paylaşan Ciğerci'ye adeta yorum yağdı. Ciğerci'ye öyle bir yorum geldi ki kayıtsız kalamadı.,

Ciğerci'ye gelen yorumlardan biri çok ağır eleştiriler içerince ünlü isimden cevap gecikmedi.



