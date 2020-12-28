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Selin Ciğerci Demet Akalın'la neden küstü? 'Beyonce mi geliyor düğüne?'

28.12.2020 17:31 | Son Güncelleme:
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Bir dönem yakın dost olan Selin Ciğerci ve Demet Akalın küsmüştü. Ciğerci'nin düğünü sonrası küsen ikilinin neden küstüğü bilinmiyordu. Ciğerci bu konu hakkında ilk kez konuştu.

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Demet Akalın ve Selin Ciğerci küsmüştü. Selin Ciğerci’nin Demet Akalın'ın düğününe geliyor olma üzerinden para kazandığı iddia edilmişti. Ciğerci bu iddialarla ilgili ilk kez konuştu.

UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan Lerzan Mutlu’nun sunduğu “Lerzan’la Çok Mutlu” programına katıldı. Bir dönem yakın dost olduğu Demet Akalın’la küslüğü hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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Ciğerci, Lerzan Mutlu’nun “Demet ile neden küstünüz?” sorusunun üzerine, “İnan unuttum biliyor musun? Ben kimse ile konuşmuyorum zaten. 2 milyon almışım, Demet Hanım düğüne geliyor diye. Beyonce mi geliyor düğüne? Tabii ki öyle bir para almadım. Ben zannetmiyorum Demet’in öyle düşündüğünü. Ben para alsam derdim ki. 100 bin alsam 50 bini senin, 50 bini benim. Bu iş sonuçta, bizim işimiz bu. Demet, kınada fotoğraflarımı sildi. Ben de bir şey çekmedim. Telefonum benim yanımda değildi. Ben profesyonel fotoğrafçının çektiği fotoğraflar gelsin diye bekledim Instagram'da paylaşmak için. Ona darılmış Demet. Bence orada biraz alınganlık yaptı, darıldı bana” şeklinde cevap verdi.


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