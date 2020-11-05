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Selin Ciğerci'den annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

05.11.2020 13:56 | Son Güncelleme:
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Gökhan Çıra ile mutlu bir evliliği olan Selin Ciğerci annelik konusunda yeni açıklamalar yaptı. Ciğerci annelik konusunda çok net olduğunu söylerken bu konunun kimseyi ilgilendirmeyeceğini de vurguladı.

Anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Selin Ciğerci UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programına konuk oldu. Selin Ciğerci, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Son olarak Deniz Akkaya ile annelik konusunda gerilim yaşayan Selin Ciğerci bu konuda hakkında "Bu benim hayatım kimseyi ilgilendirmez" dedi. Ciğerci açıklamasında "Ben anne olacağım eşim de baba olacak.

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Biz yurt dışıyla alakalı bir süreçteyiz, hiç kimseyi ilgilendirmez. Ben taşıyıcı anne için suç dendi o oldu bu oldu ben evlatlık da alıyor olabilirim. Belki eşim beni yurt dışında aldattı çocukları aldı getirdi iki gözyaşı dökerim alırım çocukları yine. Eskiden yengesinin kızı doğuruyordu teyzesinin çocuğuna veriyordu. Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne... Bitti gitti."

Ciğerci eşi Gökhan Çıra ile ilgili ise "Eşime kadınlar mesaj atıyor. Eşime asılan çok kadın var. Kadınlar sürekli eşime beni kötülüyor” dedi.


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