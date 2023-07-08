Selin Ciğerci'den havuz başında kalça şov! Banu Alkan göndermesi olay oldu

Hem sosyal medya fenomeni, hem de iş insanı olan Selin Ciğerci, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem düşmüyor. Şu sıralar Bodrum'daki lüks yazlığında tatil yapan Ciğerci, bikinili pozlarıyla konuşuluyor.

Yaptırdığı estetiklerle ve verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim son paylaşımıyla yine olay oldu. Ciğerci bu defa havuz başında kalça şov yaptı. Ünlü isim, paylaştığı dans videosunda Banu Alkan'a da göndermede bulundu.

Ciğerci gönderisine; " Banu Alkan görse ne der acaba parmak uçunda yaşıyorum ben de" notunu düştü.

Bu paylaşımıyla binlerce beğeni ve yorum alan Ciğerci'ye sosyal medyada; 'Topuğunda yumurta mı var sanıyorsun?', 'Çeken kim?', 'Sen egzotik bir meyvesin' gibi yorumlar yapıldı.



