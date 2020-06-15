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Selin Ciğerci'den Murat Övüç'ün Caner Çalışır iddialarına yanıt! 'Kimsesizler mezarlığı değil'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 14:11 | Son Güncelleme

31 yaşında kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklanan Caner Çalışır’ın cenazesinin ardından; Murat Övüç olmak üzere pek çok ismin ortaya attığı sansasyonel iddialara Selin Ciğerci’nin de adı karıştı. Ciğerci bu iddialarla ilgili net konuştu.

Selin Ciğerci son olarak Caner Çalışır’ın vefatıyla gündeme gelmişti. Murat Övüç açıklamalarında Ciğerci'yle ilgili iddialarda bulunmuştu. Özellikle Murat Övüç’ün Caner Çalışır üzerinden reklam yapıyor iddiaları çok konuşulmuştu.

Caner Çalışır'ın kimsesizler mezarlığına gömüldüğü yönünde çıkan haberlere Övüç, 'Ben hastaneye gittiğimde Hakan Kakız ve Selin Ciğerci vardı. Selin ağlayarak 'senin tanıdığın vardır mezarlık işini halledelim' demişti.

Caner Çalışır kimsesizler mezarlığına mı gömüldü?Caner Çalışır kimsesizler mezarlığına mı gömüldü?

Övüç Caner Çalışır için lüks bir semtte mezarlık aldığını söylemiş ve kendisine Selin Ciğerci’nin de yardımcı olduğunu iddia etmişti. Murat Övüç’ün iddialarına Selin Ciğerci’den tepki geldi. Selin Ciğerci önceki gün UçanKuş TV mikrofonlarına konuştu.

Selin Ciğerci, vefat eden eski dostu Caner’le son dönemlerde çok görüşmediklerini açıkladı. Ciğerci, "Hiç konuşmaya gerek yok. Kimsesizler mezarlığı değil. Biz görevimizi yaptık, duamızı ettik… Dillendirmeyelim ablası çok hassas ve annesi çok üzgünmüş o yüzden gelemediğini söyledi. Benim de bildiğim bu. Ben hiç kimseyle konuşmadım kenara geçip duamı ettim. Son yıllarda konuşamıyorduk. Hepimiz yollarımızı ayırmıştık, eskisi gibi değildik” dedi.

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