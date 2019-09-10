Selin Ciğerci'den Şeyma Subaşı'na gönderme!

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın okula başladığı hafta DJ sevgilisi Guido Senia ile tatile çıktı. Takipçilerinin tepki gösterdiği Şeyma Subaşı'na bir tepki de Selin Ciğerci'den geldi.

ŞEYMA'YA GÖNDERME YAPTI

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdiği için doğal yollarla çocuk sahibi olamayan ve her fırsatta bu konudan dolayı ne kadar üzüldüğünü dile getiren Ciğerci, Şeyma'nın sevgilisiyle çıktığı tatilde çektirdiği bikinili pozu paylaştığını gördü. Ciğerci, Subaşı için "Bugün evladının ilk okul günü olup tatile giden annelerde var" yorumunu yaptı.

Ciğerci'nin bu paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

"KIZINI BIRAKIP GİDEN ANNE OLURUM"

Çoğu kullanıcıdan benzer yorumlar alan Subaşı'nın kızı Melisa, aslında ilkokul birinci sınıfa geçtiğimiz pazartesi günü başladı. Şeyma Subaşı da o gün kızıyla çekilen bir fotoğrafı duygusal bir mesajla yayınlamış ardından "Merak etmeyin yakında yine kızını bırakıp giden anne olurum" notuyla çıkacağı tatili haber vermişti.