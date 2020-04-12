Selin Ciğerci Duygu Özaslan'la dalga geçti

Karantinada mutfağa giren YouTuber Duygu Özaslan, sahanda yumurta ismini hatırlamayacınca alay konusu oldu. Mutfakta, “Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?” dediği duyulan Özaslan ile ilgili sosyal medyada birçok şaka yapıldı.

Özaslan'ı Selin Ciğerci de ti'ye aldı. Ciğerci kahvaltı yaparken yayınladığı bir videosuyla Özaslan ile fena dalga geçti. Ciğerci paylaşımına "Türkçesini unutuyorum arada; sahanda yumurta" yazdı.

Ciğerci'nin bu komik videosuna beğeni ve yorum yağdı.

