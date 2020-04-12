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Selin Ciğerci Duygu Özaslan'la dalga geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 15:47 | Son Güncelleme

Duygu Özaslan'ın tepki çeken videosuyla Nurgül Yeşilçay'dan sonra Selin Ciğerci de dalga geçti. Selin Ciğerci'nin paylaşımına beğeni yağdı.

Selin Ciğerci Duygu Özaslan'la dalga geçti

Karantinada mutfağa giren YouTuber Duygu Özaslan, sahanda yumurta ismini hatırlamayacınca alay konusu oldu. Mutfakta, “Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?” dediği duyulan Özaslan ile ilgili sosyal medyada birçok şaka yapıldı.

Duygu Özaslan sahanda yumurtanın ismini bilmiyormuş!Duygu Özaslan sahanda yumurtanın ismini bilmiyormuş!

Özaslan'ı Selin Ciğerci de ti'ye aldı. Ciğerci kahvaltı yaparken yayınladığı bir videosuyla Özaslan ile fena dalga geçti. Ciğerci paylaşımına "Türkçesini unutuyorum arada; sahanda yumurta" yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Türkcesini unutuyorum arada ????????sahanda yumurta

Selin Cigerci Çıra (@selincigerci)'in paylaştığı bir gönderi ()

Ciğerci'nin bu komik videosuna beğeni ve yorum yağdı.

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Duygu Özaslan, Duygu Özaslan sahanda yumurta,

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