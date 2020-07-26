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Selin Ciğerci en sonunda uyardı: Bana genital bölge fotoğrafı atmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 08:20 | Son Güncelleme

Kendi çıkardığı kozmetik markasıyla ilgilenen Selin Ciğerci leke giderici kremiyle ilgili gelen mesajları paylaşırken bir uyarıda bulundu. Ciğerci gelen özel mesajlara yetişemeyince "Bana fotoğraf atmayın" uyarısını yaptı.

Selin Ciğerci en sonunda uyardı: Bana genital bölge fotoğrafı atmayın

Kurduğu kozmetik markası ile en çok kazanan ve vergi veren iş kadınlarından biri olmayı başaran Selin Ciğerci, 'Selin Beauty' kozmetik şirketinin birçok ürünü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Ciğerci markasının ürünleriyle ilgili kendisine gelen mesajları sık sık paylaşıyor. Ancak Ciğerci'nin başına ilginç bir durum geldi. Leke giderici kremiyle ilgili gelen yorumları paylaşan Selin Ciğerci mesajların önünü alamayınca bir uyarıda bulundu.

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Selin Ciğerci uyarısında "Bana genital bölge fotoğrafı atmayın. Sadece ben bakmıyorum. Ekibimden bakanlar oluyor. Kışın böyle şeyler oldu başımıza geldi. Onlar beni uyardı. O yüzden ne olur atmayın. Fotoğrafa gerek yok" dedi.

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