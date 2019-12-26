Selin Ciğerci izdihamı

Best Gift Fest, ilginç şovların yanı sıra AVM’de pijamalı bando şovuyla pijamalı alışveriş keyfi sundu.

21 Aralık en uzun gece konseptine uygun olarak pijamalı gösteri şovlarıyla katılımcılara gece geç saate kadar alışveriş fırsatı sunan Best Gift Fest, tasarımcılarla AVM ziyaretçilerini buluşturdu.

Selin Ciğerci de alışveriş balosunun son gününde katılarak stantları ziyaret etti. Aqua Florya AVM’de yoğun ilgi gören Ciğerci, büyük sevgiyle karşılandı. Birbirinden renkli dans gösterileri ve bando ekibiyle birlikte güzel saatler geçiren AVM ziyaretçileri alışveriş karşılığında çarkıfelek çarkında hediye kazanma şansı da yakaladılar. Serenay Aktaş, Zahide Yetiş gibi influencer ve ünlü isimlerin katıldığı alışveriş balosu keyifli bir hafta sonunu geride bıraktı.

Best Gift Fest’e katılan isimler arasında Ayşe Kalkavan, Tufan İrfan, Tuçe Peksayar, Dilek Azaphan, Cenk Ergün, Fulya Ağaoğlu, Mete-Yıldız Batur vardı.





