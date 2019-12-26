MAGAZİN
  4. Selin Ciğerci izdihamı

Selin Ciğerci izdihamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 13:48 | Son Güncelleme

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur ev sahipliğindeki Best Gift Fest Yılbaşı ve En Uzun Gece En Uzun Alışveriş Balosu, Ece Türkiye yönetimindeki Aqua Florya AVM iş birliğiyle hafta sonu gerçekleşti.

Selin Ciğerci izdihamı

Best Gift Fest, ilginç şovların yanı sıra AVM’de pijamalı bando şovuyla pijamalı alışveriş keyfi sundu.

21 Aralık en uzun gece konseptine uygun olarak pijamalı gösteri şovlarıyla katılımcılara gece geç saate kadar alışveriş fırsatı sunan Best Gift Fest, tasarımcılarla AVM ziyaretçilerini buluşturdu.

Genel

Selin Ciğerci de alışveriş balosunun son gününde katılarak stantları ziyaret etti. Aqua Florya AVM’de yoğun ilgi gören Ciğerci, büyük sevgiyle karşılandı. Birbirinden renkli dans gösterileri ve bando ekibiyle birlikte güzel saatler geçiren AVM ziyaretçileri alışveriş karşılığında çarkıfelek çarkında hediye kazanma şansı da yakaladılar. Serenay Aktaş, Zahide Yetiş gibi influencer ve ünlü isimlerin katıldığı alışveriş balosu keyifli bir hafta sonunu geride bıraktı.

Selin Ciğerci (3)

Best Gift Fest’e katılan isimler arasında Ayşe Kalkavan, Tufan İrfan, Tuçe Peksayar, Dilek Azaphan, Cenk Ergün, Fulya Ağaoğlu, Mete-Yıldız Batur vardı.

pijamalı bando şov (2)

PARTNER'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...
2019 yılında magazin ve sanat dünyası2019 yılında magazin ve sanat dünyası
Estetik itirafı: Hepsini denedim ama...Estetik itirafı: Hepsini denedim ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
selin ciğerci en uzun gece

En Çok Okunan Haberler

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı

Van Gölü'nde göçmenleri taşıyan tekne battı

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selin Ciğerci'den estetik açıklaması! 'İhtiyacım olan yerleri hallettim'

'Estetiğe ihtiyacım olan yerleri hallettim'

2019'un en çok konuşulan ismi Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz oldu!

2019'un en çok konuşulan ismi şaşırtmadı!

Didem Soydan: Anasına sövmüşüm gibi bozuldu

'Anasına sövmüşüm gibi bozuldu'

Rahmi Özkan Müge Anlı'nın programına geri döndü! Canlı yayında gözyaşları sel oldu

Rahmi Özkan geri döndü! Canlı yayında gözyaşları sel oldu

Murat Boz ile Aslı Enver barıştı mı?

Murat Boz ile Aslı Enver barıştı mı?

2019 yılında magazin ve sanat dünyası

2019 yılında magazin ve sanat dünyası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.