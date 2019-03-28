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Selin Ciğerci Kim Kardashian'dan bakın ne istedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2019 09:18 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci kendisinden istekte bulunan takipçilerine ince bir ayar verdi. Ciğerci dünyaca ünlü Kim Kardashian'a mesaj atarak bakın ne istedi.

Selin Ciğerci Kim Kardashian'dan bakın ne istedi

Cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, takipçilerinden gelen mesajlardan sonra isyan etti.

Selin Ciğerci, kendisinden pahalı saatini isteyen bir takipçiyi sosyal medya hesabından ifşa etmişti.

Ünlü fenomen aynı taktiği dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian'da da denedi. Ciğerci, ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'a Instagram üzerinden mesaj attı. Ciğerci kendisine mesaj atanlara ince bir gönderme yaptı.

Ciğerci'nin Kardashian'dan isteği ise şoke etti.

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Selin Ciğerci, 'Abla kullanmadığın Miami'de bir yalı gibi büyük yazlık var mı? Önünde yat falan da varsa güzel olur. Bu mesajı yazarken utanıyorum. Belki yuh diyeceksin ama tek hayalim' yazdı.

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