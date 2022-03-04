Selin Ciğerci'nin 13 milyon TL değerindeki otomobilinin cam çatladı! “Benim de kalbim çatladı”

Aşk hayatı ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Selin Ciğerci kazandığı parayı arabaya ve eve yatırıyor. Pahalı takılar alarak da gündem olan Selin Ciğerci son olarak 13 milyon TL değerinde Rolls Royce marka otomobilin almıştı.

Son dönemde cinsiyet değiştirmeden önceki hayatında dair kendisine sorulan sorularla gündeme gelen Selin Ciğerci aracının ön camı çatlayınca şoke oldu.

“Benim de kalbim çatladı” diyen Ciğerci, aracın ön camını 175 bin TL’ye değiştirdi!

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Ciğerci'nin cama bu kadar ödediğini sosyal medyada görenler "Ne dertler var şükredelim arkadaşlar", "O kadar fakirim ki 175 TL olarak okudum" yorumları yaptı.

