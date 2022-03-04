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Selin Ciğerci'nin 13 milyon TL değerindeki otomobilinin cam çatladı! “Benim de kalbim çatladı”

04.03.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra ile barışmasıyla sık sık gündeme gelen Selin Ciğerci kurduğu kozmetik firmasından kazandığı parayı arabaya, eve ve takılara yatırıyor. Son olarak Selin Ciğerci 13 milyon TL değerindeki aracının camımın çatlamasıyla masrafa girdi. Bakın Ciğerci ne kadar ödedi...

Selin Ciğerci'nin 13 milyon TL değerindeki otomobilinin cam çatladı! “Benim de kalbim çatladı”

Aşk hayatı ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Selin Ciğerci kazandığı parayı arabaya ve eve yatırıyor. Pahalı takılar alarak da gündem olan Selin Ciğerci son olarak 13 milyon TL değerinde Rolls Royce marka otomobilin almıştı.

Son dönemde cinsiyet değiştirmeden önceki hayatında dair kendisine sorulan sorularla gündeme gelen Selin Ciğerci aracının ön camı çatlayınca şoke oldu.

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“Benim de kalbim çatladı” diyen Ciğerci, aracın ön camını 175 bin TL’ye değiştirdi!

Selin Ciğerci 13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve gözlerini...Selin Ciğerci 13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve gözlerini...

YORUM YAĞDI

Ciğerci'nin cama bu kadar ödediğini sosyal medyada görenler "Ne dertler var şükredelim arkadaşlar", "O kadar fakirim ki 175 TL olarak okudum" yorumları yaptı.

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Selin Ciğerci
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