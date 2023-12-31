Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra kaza geçirdi! Milyonluk aracının halini paylaştı

Selin Ciğerci'nin eski eşi olan Gökhan Çıra son dönemde kara para aklama iddialarıyla gündeme geliyordu. Gökhan Çıra son olarak ise kaza haberiyle gündeme geldi.

Çıra Sapanca yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Tedbir amaçlı hastaneye giden Çıra’nın sağlık durumunun iyi olduğu, sadece araçta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kazada ölümden dönen Çıra'nın, milyonlarca lira değerindeki aracında büyük hasar meydana geldi.

ARACININ HALİNİ PAYLAŞTI

Gökhan Çıra sosyal medyadan paylaşım yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Beterin beteri var" diyerek arabasının halini de paylaşan Gökhan Çıra "Allah'a çok şükür ufak tefek sıyrıklarla atlattık gözü olanın gözü çıksın bugün şunu anladım 1 saniye sonra ne olacağından kimsenin haberi yok film şeridi gibi her şey gözümün önünden geçti" dedi.





