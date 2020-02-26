Selin Ciğerci sahnede bayıldı! 'Alkol aldı bayıldı olmasın...'

Son dönemde kendi markasını kuran ve sık sık matinelere giderek sahneden bir an olsun inmeyen Selin Ciğerci yoğun tempoya dayanamadı. Selin Ciğerci, önceki gece Etiler'deki sahne aldığı bir mekanda sahnede bayıldı. Mekan kapısına ambulans çağrıldı.

Ambulansa gerek olmadığını söyleyen Ciğerci, "Mekanda alkol aldı bayıldı olmasın diye konuşma gereği duydum, öyle bir şey yok birden fenalaştım, çok yorgunum uykusuzluktan diye düşünüyorum" dedi.

Ciğerci açıklamasının devamında ise "hayatta her şey sağlık" diyerek evine gitti. Ciğerci'nin yanında eşi Gökhan Çıra da vardı. (Uçankuş)

