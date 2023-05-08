Selin Ciğerci transparan taytına eleştiri yağınca açıklama yaptı! "Dekolte giymeyi..."

Son günlerde kazancıyla gündeme gelen Selin Ciğerci kendini spora vermiş ve bir hayli zayıflamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ünlü markanın bir modelini üzerinde taşıyan Ciğerci transparan taytıyla kıvrımlarını sergiledi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Selin Ciğerci'nin tarzına eleştiriler ve "İğrençsin" mesajları da gelince ünlü fenomen açıklama yaptı. Ciğerci açıklamasında "Siz önce kendi gücünüzü bakacaksınız benim işim olmasa belki o kadar açık giyinmem" dedi.



Selin Ciğerci açıklamasının devamında ise "Ünlü bir insan olduğum için çok fazla rahatım çünkü kimse benim arkamdan kötü bir şey konuşamaz. En fazla 'Selin çok iddialı giyindi' derler... Kendime bakıyorum kendime yakıştırıyorum. Evli bir adama bakmıyorum yanlış bir şey yapmıyorum. Kendi gücümdeyim. Dekolteyi gücümden alıyorum" dedi.

