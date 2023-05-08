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  4. Selin Ciğerci transparan taytına eleştiri yağınca açıklama yaptı! "Dekolte giymeyi..."

Selin Ciğerci transparan taytına eleştiri yağınca açıklama yaptı! "Dekolte giymeyi..."

08.05.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir paylaşım karşılığı 40 bin lira aldığını açıklamasıyla gündeme gelen Selin Ciğerci son olarak ünlü bir markanın transparan detaylı taytını giyerek kıvrımlarını sergiledi. Taytlı pozuna eleştiri alan Ciğerci ardından ise eleştirilere yanıt verdi.

Son günlerde kazancıyla gündeme gelen Selin Ciğerci kendini spora vermiş ve bir hayli zayıflamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ünlü markanın bir modelini üzerinde taşıyan Ciğerci transparan taytıyla kıvrımlarını sergiledi.

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"Sizi çok seviyoruz" dedi ve ekledi! "Sizi çok seviyoruz" dedi ve ekledi!

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Selin Ciğerci'nin tarzına eleştiriler ve "İğrençsin" mesajları da gelince ünlü fenomen açıklama yaptı. Ciğerci açıklamasında "Siz önce kendi gücünüzü bakacaksınız benim işim olmasa belki o kadar açık giyinmem" dedi.

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Selin Ciğerci açıklamasının devamında ise "Ünlü bir insan olduğum için çok fazla rahatım çünkü kimse benim arkamdan kötü bir şey konuşamaz. En fazla 'Selin çok iddialı giyindi' derler... Kendime bakıyorum kendime yakıştırıyorum. Evli bir adama bakmıyorum yanlış bir şey yapmıyorum. Kendi gücümdeyim. Dekolteyi gücümden alıyorum" dedi.

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