MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı mı? Sarmaş dolaş görüntülendiler

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı mı? Sarmaş dolaş görüntülendiler

13.12.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra son günlerde barışma haberleriyle gündemde. Taraflar açıklama yapmaktan kaçınsa da ikilinin hayranları bu ayrılığın uzun sürmeyeceği görüşünde.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı mı? Sarmaş dolaş görüntülendiler

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Fikir ayrılıkları yaşadıkları için ayrılık kararı alan çift birbirlerinden ayrı kalamıyor.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra geçtiğimiz günlerde yeni aşka yelken açtıkları iddialarıyla gündem olmuştu. Ancak eski aşıklar yine birbirine döndü. İkili geçtiğimiz akşam bir gece eğlencesinde buluştu.

sdsd

İkilinin sarmaş dolaş vakit geçirmeleri ve el ele olmaları gözlerden kaçmazken taraflar henüz barışma iddialarıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak sosyal medyada Ciğerci ve Çıra'nın ayrılığa dayanamadığı konuşuluyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kameradaKöpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kamerada
Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor! Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor!
Mankenlere küfür ettiği anların videosu ortaya çıktı! "Kapat önünü o...u"Mankenlere küfür ettiği anların videosu ortaya çıktı! "Kapat önünü o...u"
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TCMB'nin müdahalesi sonrası dövizden tepki!

TCMB'nin müdahalesi sonrası dövizden tepki!

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Türk Lirası için çarpıcı karar

Türk Lirası için çarpıcı karar

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Simit almaya diye çıkıp kocasının asker arkadaşına kaçtı sonra da...

Yine çok cesur! Eteğini kaldırıp dekolte verdi!

Yine çok cesur! Eteğini kaldırıp dekolte verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.