Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı mı? Sarmaş dolaş görüntülendiler

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Fikir ayrılıkları yaşadıkları için ayrılık kararı alan çift birbirlerinden ayrı kalamıyor.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra geçtiğimiz günlerde yeni aşka yelken açtıkları iddialarıyla gündem olmuştu. Ancak eski aşıklar yine birbirine döndü. İkili geçtiğimiz akşam bir gece eğlencesinde buluştu.

İkilinin sarmaş dolaş vakit geçirmeleri ve el ele olmaları gözlerden kaçmazken taraflar henüz barışma iddialarıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak sosyal medyada Ciğerci ve Çıra'nın ayrılığa dayanamadığı konuşuluyor.



