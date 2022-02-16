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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evleniyor!

16.02.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl eylül ayında boşanan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, kısa bir süre önce ilişkilerine bir şans daha tanımıştı. Dün 28. yaşını sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Çıra, teşekkür konuşması yaparken Ciğerci'ye ikinci kez evlenme teklifi etti. Selin Ciğerci'den "Evet" yanıtını alan Gökhan Çıra, o anlarda çekilen videoyu da takipçileriyle paylaştı.

2019'da nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak ikili, daha sonra yeniden bir araya gelmişti.

"Birbirimizi eskisinden daha çok seviyoruz." diyen Çıra, dün akşam sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte 28. yaş gününü kutladı. Gökhan Çıra, teşekkür konuşması yaparken Selin Ciğerci'ye sürpriz yaparak ikinci kez evlilik teklifinde bulundu.

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"HAYATIMIN ANLAMI TEKRAR 'EVET' DEDİ'"

Ciğerci'den "Evet!" yanıtını alan Çıra, o anlarda çekilen videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Gökhan Çıra, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ne desem ne yazsam bilmiyorum ama o kadar mutluyum o kadar heyecanlıydım ve heyecanlıyım ki bu kadar sevildiğimizi bilmek kimi arasam ikiletmeden gelen ağabeylerim, kardeşlerim ve dostlarım iyi ki ama iyi ki varsınız. Bugün doğum günüm evet ama en önemlisi hayatımın anlamı kadınım tekrar 'Evet' dedi. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Gelen, arayan, soran ve yazan herkese çok teşekkür ediyorum iyi ki sizler gibi dost, ağabey, kardeş, abla, aile edinmişim...

Allah hepinizden razı olsun herkes kendini biliyor tek tek yazamadım buradan görürsünüz diye hep hayatımızda kalın.

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YÜZÜNÜ DÖVME YAPTIRDI

Öte yandan Gökhan Çıra, geçtiğimiz haftalarda Selin Ciğerci'ye, özel bir jestte bulunmuştu.

Ciğerci'nin yüzünü göğsüne kazıtmaya karar veren Çıra, o anları Instagram hesabından eski eşini etiketleyip, "Hazır mısın prenses?" notuyla paylaşmıştı.
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"BİZİ KİMSE YIKAMAZ!"

Kısa bir süre önce Selin Ciğerci ile ilişkilerine bir şans daha verdiklerini duyuran Gökhan Çıra, "Nerde kalmıştık… Hayatımda annemden sonra tek bir kadını sevdim; uğruna her şeyi yapabilecek kadar, her şeyi göze alabilecek kadar, o kadın sensin... Seninle bizi Allah'tan başka kimse ayıramazdı, yıkamazdı. Yıkamadı da! Çok üzgünüm ki ben sebep oldum bu yaşananlara beni kırmayıp, bana güvendiğin bize bir şans daha verdiğin için de ayrıca teşekkür ediyorum canımın içi. Şimdi herkes duysun ki; biz çok daha güçlüyüz, daha çok yakınız, çünkü biz her şeyi anladık. Birbirimizi eskisinden daha çok seviyoruz. Seni çok seviyorum tek sevdiğim." demişti.


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