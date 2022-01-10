MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra lüks arabasıyla poz verdi! "Bir yağ olmuş 100 TL..."

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra lüks arabasıyla poz verdi! "Bir yağ olmuş 100 TL..."

10.01.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ayrılığı uzun sürmedi. Boşanan çift yeniden barışınca sosyal medyada da paylaşım yapmaya başladı. Son olarak lüks arabalarının yanında poz veren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya takipçilerinin bir kısmı tepki gösterdi.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra lüks arabasıyla poz verdi! "Bir yağ olmuş 100 TL..."

Kozmetik markası kurarak işlerini büyüten ve sekiz milyon TL vergi ödeyen Selin Ciğerci boşandığı eşi Gökhan Çıra ile barıştı. İkili geçtiğimiz hafta barıştıklarını da sosyal medyadan ilan etti.

Gökhan Çıra aşk paylaşımında "Hayatımda annemden sonra tek bir kadını sevdim; uğruna her şeyi yapabilecek kadar, her şeyi göze alabilecek kadar, o kadın sensin... Seninle bizi Allah'tan başka kimse ayıramazdı, yıkamazdı, yıkamadı da" dedi.

1

OTOMOBİLİNE SERVET ÖDEDİ

İkilin barıştıktan sonra bir an olsun ayrılmıyor. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra son olarak lüks arabalarıyla poz verdi. Bazı takipçiler ikili mutluluk dilerken bazı takipçiler ise lüks otomobile takıldı. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın 3.5 milyon TL’lik spor otomobiliyle verilen poza tepkiler de vardı.

Ünlü çiftte "Bir tane yağ olmuş 100 küsur lira bunlar milyon dolarlık arabalara binip resim çekiniyor bizim gözümüz yok", "Ay sonu kira var derdi yok nasıl bir hayat bu" yorumları da geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağaç maskesiyle yarışmaya damga vurduAğaç maskesiyle yarışmaya damga vurdu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
MasterChef'te ilk 3'ekalan ikinci isim kim oldu?MasterChef'te ilk 3'ekalan ikinci isim kim oldu?
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ölü sayısı korkunç boyutlarda! ABD'yi sarsan olay

Ölü sayısı korkunç boyutlarda! ABD'yi sarsan olay

Maskenin altındaki ünlü isim olay oldu! "Beni nasıl elersiniz?"

Maskenin altındaki ünlü isim olay oldu! "Beni nasıl elersiniz?"

Türkiye'de günlerce konuşuldu! Zihinsel engelli Fatma'nın hikayesinin kurgu olduğu iddia edildi

Türkiye'de günlerce konuşuldu! Zihinsel engelli Fatma'nın hikayesinin kurgu olduğu iddia edildi

Josef de Souza ile Montero birbirine girdi!

Josef de Souza ile Montero birbirine girdi!

Canlı yayında Prof. Dr. Ersan Şen'in korkutan el hareketi: Aman hocam...

Canlı yayında Prof. Dr. Ersan Şen'in korkutan el hareketi: Aman hocam...

Ece Ronay evlendi! İşte nikahtan görüntüler

Ece Ronay evlendi! İşte nikahtan görüntüler

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Sosyal medyayı salladı! Matematik sorusu gündemde

Sosyal medyayı salladı! Matematik sorusu gündemde

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı salladı!

"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!

"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.