Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra lüks arabasıyla poz verdi! "Bir yağ olmuş 100 TL..."

Kozmetik markası kurarak işlerini büyüten ve sekiz milyon TL vergi ödeyen Selin Ciğerci boşandığı eşi Gökhan Çıra ile barıştı. İkili geçtiğimiz hafta barıştıklarını da sosyal medyadan ilan etti.

Gökhan Çıra aşk paylaşımında "Hayatımda annemden sonra tek bir kadını sevdim; uğruna her şeyi yapabilecek kadar, her şeyi göze alabilecek kadar, o kadın sensin... Seninle bizi Allah'tan başka kimse ayıramazdı, yıkamazdı, yıkamadı da" dedi.

OTOMOBİLİNE SERVET ÖDEDİ

İkilin barıştıktan sonra bir an olsun ayrılmıyor. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra son olarak lüks arabalarıyla poz verdi. Bazı takipçiler ikili mutluluk dilerken bazı takipçiler ise lüks otomobile takıldı. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın 3.5 milyon TL’lik spor otomobiliyle verilen poza tepkiler de vardı.

Ünlü çiftte "Bir tane yağ olmuş 100 küsur lira bunlar milyon dolarlık arabalara binip resim çekiniyor bizim gözümüz yok", "Ay sonu kira var derdi yok nasıl bir hayat bu" yorumları da geldi.

