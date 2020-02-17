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Selin Ciğerci yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 09:23 | Son Güncelleme

Tuzlaspor'da forma giyen genç futbolcu Gökhan Çıra'nın eşi şarkıcı Selin Ciğerci yeni imajıyla sosyal medyayı salladı.

Selin Ciğerci yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Attığı her adımla olay olan Selin Ciğerci son Instagram fotoğrafıyla gündeme geldi. Son dönemde kendi markasıyla uğraşan ve konser maratonuna ara vermeden devam eden Ciğerci imajını değiştirdi.

Sosyal medyadan yeni imajını paylaşan Ciğerci paylaşımına "Ne olur kimseye benzetmeden yorum yapınız" yazdı.

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Ciğerci'nin yorumu 1 saatte 2 bin yorum alınca Ciğerci mest oldu.

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Sarı saçlarını siyaha çeviren ve kahkül yapan Ciğerci daha sonra ise kocası Gökhan Çıra ile birlikte aşk pozu paylaşmayı ihmal etmedi.

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