Selin Ciğerci, yeni ürünleri için mayolu poz verdi

Geçtiğimiz günlerde eşi Gökhan Çıra ile birlikte yurt dışında taşıyıcı anne yöntemiyle evlat sahibi olacaklarını duyuran Selin Ciğerci, kendi adını taşıyan markasıyla kozmetik sektöründe de yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Sosyal medya fenomenliğinden kozmetik sektörüne el atan Selin Ciğerci, ürünleri için erkek modellerle mayolu poz verdi. Ciğerci mayolu pozunu da Instagram'dan paylaştı.

Kozmetik firmasının güneş serisini tanıtan Ciğerci, yeni ürünleri için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

