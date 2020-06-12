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Selin Ciğerci, yeni ürünleri için mayolu poz verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 21:03 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, kendi adını taşıyan kozmetik firmasının güneş ürünlerini verdiği mayolu pozuyla duyurdu.

Selin Ciğerci, yeni ürünleri için mayolu poz verdi

Geçtiğimiz günlerde eşi Gökhan Çıra ile birlikte yurt dışında taşıyıcı anne yöntemiyle evlat sahibi olacaklarını duyuran Selin Ciğerci, kendi adını taşıyan markasıyla kozmetik sektöründe de yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Sosyal medya fenomenliğinden kozmetik sektörüne el atan Selin Ciğerci, ürünleri için erkek modellerle mayolu poz verdi. Ciğerci mayolu pozunu da Instagram'dan paylaştı.

selin

Kozmetik firmasının güneş serisini tanıtan Ciğerci, yeni ürünleri için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
üç erkek fotosu ne ayak
ortadaki spor yapmadan önceki etkek hali yanındakiler spor yaptıktan sonraki hali öncesi sonrası :) bu resmi vucut geliştirme salonlarında görürseniz şaşırmayın
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