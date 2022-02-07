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Selin Ciğerci'yi kızdırdılar! "Bana laf sokacağına..."

07.02.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşandığı eşi Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci kendisi hakkında yapılan yorumlara kızdı. Ciğerci isim vermeden göndermeli bir mesaj yayınladı. Selin Ciğerci verdiği yanıtta lüks arabalarıyla da hava attı.

Selin Ciğerci'yi kızdırdılar! "Bana laf sokacağına..."

Kozmetik sektörüne atılan Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile boşanmıştı. Anne olmak isterken evliliği son bulan Ciğerci ayrılığa dayanamadı ve eski kocasına döndü. 13 kilo vererek fit bir görüntüyü kavuşan Ciğerci sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Hem sevgilisi Gökhan Çıra hem de işleriyle ilgili paylaşım yapan Selin Ciğerci kendisi hakkında konuşan birine kızdı. Ciğerci isim vermeden sert bir paylaşım yaptı.

Selin Ciğerci paylaşımında "Bana laf sokacağına koltuk logosu en çok Selin gösteriyor diye, benim en azından kendi arabalarım, hayatım ve günlük yaşantım var. Selfie çekiyorum başkasının arabasına binip çekmiyorum. Bu pırıltılı hayatı ben seçtim, çalışarak" diyerek kızdı.

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LÜKS OTOMOBİLLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Selin Ciğerci geçtiğimiz yıl beş milyon TL değerinde bir Rolls-Royce satın almıştı. Otomobilini yenileyen iş insanı, bu kez Rolls-Royce'un Dawn-Cabrio modelinin sahibi oldu. Selin Ciğerci'nin, Türkiye'de sadece bir adet olan ve kendisi için özel olarak tasarlanan otomobile 13 milyon TL ödediği öğrenildi.


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Selin Ciğerci
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