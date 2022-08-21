Selin Ciğerci'yi mi hedef aldı? Gökhan Çıra'dan sitem dolu sözler!

Geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra peş peşe yaptıkları açıklamalarla boşanacaklarını duyurmuştu. Adli tatilin bitmesini bekleyen çift şu sıralar ayrı yerlerde tatil yapıyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Selin Ciğerci'nin havuz başında yaptığı dans görenleri büyüledi. Instagram hesabında tatil paylaşımında bulunmaya devam eden Gökhan Çıra'nın bir paylaşımı ise olay oldu.

1 haftadır hasta olan Selin Ciğerci bir süre önce erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişiyle görüntülenmişti.

Gökhan Çıra, çıkan haberlerin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bir Instagram hesabının "İyi insan mutluluk, kötü insan tecrübe, yanlış insan ders, mükemmel insan iz bırakır" görselli paylaşımını alıntılayan Gökhan Çıra'nın söz konusu paylaşıma düştüğü notla Selin Ciğerci'ye göndermede bulunduğu düşünüldü.

GÖKHAN ÇIRA'DAN SELİN CİĞERCİ'YE GÖNDERME

Gökhan Çıra paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"O yüzden düşerseniz de tek düşün, çıkarsanız da tek çıkın. Arkanızdan kimse ne 'Ben düşürdüm' diyebilsin ne de 'Ben çıkardım' diyebilsin. Ben her şeyi 'TEK yaptım' diyebilin."



