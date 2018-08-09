MAGAZİN

Selin ile Caner'den ilk paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

Oyuncu Selin Şekerci, bir süredir meslektaşı Caner Cindoruk ile birlikte.

Selin ile Caner'den ilk paylaşım

Birlikte görüntü vermekten kaçınan çiftten ilk 'aşk' paylaşımı geldi.

Sevgilisiyle tatile çıkan Şekerci, birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram'ın hikaye bölümünde takipçileri ile paylaştı.

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Selin Şekerci caner cindoruk sevgili fotoğraf

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